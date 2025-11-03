我的頻道

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

MLB／道奇封王遊行 大谷偕妻現身 喊話「三連霸」

世界新聞網／輯
大谷翔平與妻子真美子在遊行車上向球迷揮手。（歐新社）
大谷翔平與妻子真美子在遊行車上向球迷揮手。（歐新社）

洛杉磯道奇隊3日在市中心街頭舉行盛大的封王遊行，慶祝球隊連續第二年奪下世界大賽冠軍。大谷翔平與妻子真美子一同在遊行車，大谷更向球迷喊話「三連霸」。

在秋日陽光照耀下，藍白色的彩帶灑滿街頭，數以萬計的球迷夾道歡呼，為搭乘雙層巴士的球員們喝采。

道奇隊在周六的世界大賽逆轉多倫多藍鳥隊奇蹟封王，成為自1998至2000年紐約洋基隊三連霸以來，首支成功衛冕世界大賽冠軍的球隊。

「這群球員絕不會讓城市失望，他們堅定要再帶回一座冠軍，」總教練羅伯茲（Dave Roberts）在道奇體育場的慶功集會上對滿場球迷說。

大谷翔平在遊行中再度成為焦點，他用英語向全場喊話，興奮地提到「三連霸」。「你們是全世界最棒的球迷，」大谷說，「我準備好明年再拿一枚冠軍戒指。我們一起加油！」

這場慶祝活動同時也是對即將退休的道奇投手克蕭（Clayton Kershaw）的一場致敬。效力球隊18個賽季的他在典禮上動情地表示，自己「永遠是道奇人」。

克蕭說，他對現場球迷的熱情支持感到「震撼」。「這是完美的結束方式。」他微笑著說。

洛杉磯道奇隊封王遊行。（歐新社）
洛杉磯道奇隊封王遊行。（歐新社）
大谷翔平與山本由伸。（路透）
大谷翔平與山本由伸。（路透）
洛杉磯道奇隊封王遊行。（歐新社）
洛杉磯道奇隊封王遊行。（歐新社）
佐佐木朗希現身封王遊行。（路透）
佐佐木朗希現身封王遊行。（路透）

道奇 世界大賽 大谷翔平

場邊人語／腳踢未能 愛國者勝

MLB／道奇封王遊行 山本由伸英語致詞「輸球不是選項」

