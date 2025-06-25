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MLB／大谷翔平開轟分數打夠多 道奇牛棚起火還是贏

記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平連兩場開轟、本季第27發。(路透)
大谷翔平連兩場開轟、本季第27發。(路透)

道奇隊作客對上洛磯隊系列賽首戰，大谷翔平連兩場開轟、本季第27發，也是美日職棒生涯合計的第300轟，道奇隊雖然牛棚放火，但最終仍以9：7拿下勝利。

大谷翔平擔任先發第1棒、指定打擊，前兩打席敲出飛行距離399呎、322呎的強勁飛球都被接殺，第3打席則遭到三振。

不過6局上大谷翔平直接把球轟出全壘打牆，面對羅利森（Ryan Rolison）投出的92.7哩速球，敲出擊球初速101.6哩、飛行距離373呎的左外野兩分砲，將領先拉開到8：3。

這一發全壘打是大谷翔平本季第27轟、美職生涯第252轟，加上日職時期的48轟，來到300轟里程碑，也是日本球員第三人，前有松井秀喜的507轟（日職332轟、美職175轟））、福留孝介327轟（日職285轟、美職42轟）。

道奇隊在4局上攻下的6分大局逆轉0：2落後，康佛托（Michael Conforto）在平手時敲出超前三分砲，貝茲（Mookie Betts）也貢獻1分打點二壘安打。

道奇隊24日以崔爾（Jack Dreyer）作為「假先發」投1局掉1分，接手的羅布雷斯基（Justin Wrobleski）投了5局被敲5支安打掉2分，另有7次三振。

然而5分的領先差點不夠道奇牛棚用，7局下洛磯隊先追近1分，8局下里特（Luke Ritter）、弗里曼（Tyler Freeman）、貝克（Jordan Beck）3支二壘安打中間夾著古德曼（Hunter Goodman）的保送，一口氣又添3分，讓洛磯隊追到1分差。

赫南德茲（Teoscar Hernandez）9局上又打回1分讓道奇穩穩拿下勝利，而大谷翔平8局上的打席敲出滾地球出局，最終是5打數1安打、2分打點，賽後打擊率2成89。

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