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MLB／國民5轟打敗道奇3轟 大谷回歸二刀流 打擊陷低潮

記者蘇志畬／綜合報導
大谷翔平吞2K，道奇輸給國民。(美聯社)
大谷翔平吞2K，道奇輸給國民。(美聯社)

道奇隊21日敲出3轟，然而全都是陽春砲，而國民隊則是5轟，共4發陽春砲加上1發兩分砲，在這場全壘打大賽中由國民隊以7：3勝出，道奇隊開路先鋒大谷翔平是4支0熄火中。

國民隊21日5轟來自4局上伍德（James Wood）先馳得點的陽春砲，下一棒賈西亞（Luis Garcia Jr.）上演「背靠背」開轟，洛伊（Nathaniel Lowe）則是在6局上、8局上各貢獻1發陽春砲；7局上阿布姆斯（CJ Abrams）有一發兩分砲。

道奇隊5局下帕赫斯（Andy Pages）的陽春砲、6局下史密斯（Will Smith）的陽春砲，兩度追到1分差，但就是趕不上失分速度，9局下赫南德茲（Teoscar Hernandez）臨去秋波的一轟也無法翻轉戰局。

道奇先發投手梅伊（Dustin May）雖然是6局失3分的優質先發，但牛棚持續失血讓他吞下第5敗；國民先發投手厄文（Jake Irvin）5.1局失2分、7次三振，則拿下第6勝。

大谷翔平21日4個打席吞下2次三振，完全沒上壘，而自16日本季初登板之後，最近5場比賽合計15打數僅敲出2支安打，吞下9次三振，另有2次四壞保送、2次觸身球，打擊率從3成整掉到2成88。

22日大谷翔平將再次站上投手丘，先發捕手將啟用24歲的新秀魯辛（Dalton Rushing），這是兩人首次搭擋。

總教練羅伯茲（Dave Roberts）對魯辛有高度期待，「他仍在學習階段，與投手的關係建立及配球領導方面表現很出色，但他仍在適應不是每天出場的節奏，不過情況有在逐步改善。」

大谷翔平的本季初登板是搭配主戰捕手史密斯（Will Smith），他的打擊狀況也很火熱，羅伯茲表示：「讓魯辛上場的同時，也能讓史密斯好好休息。如果能讓他的腿與頭腦保持清新，我相信他下半季也能維持這樣的表現。」

大谷翔平 道奇 羅伯茲

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