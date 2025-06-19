我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

總冠軍賽／最多領先雷霆31分 溜馬拚出史上第20度搶七

華人揭ICE拘留所真實情況：無辜老闆被抓 下場慘

MLB／「聽到音樂響起真好」洋基終結6連敗 休息室亮藍色閃光

記者蘇志畬／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
洋基隊終於結束本季最長的6連敗，今天在主場以7：3擊敗天使隊。(美聯社)
洋基隊終於結束本季最長的6連敗，今天在主場以7：3擊敗天使隊。(美聯社)

葛里沙姆（Trent Grisham）與高史密特（Paul Goldschmidt）的「背靠背」全壘打，讓洋基隊終於結束本季最長的6連敗，今天在主場以7：3擊敗天使隊，伴隨隨著勝利而來的，是球隊休息室久違的藍色閃光燈與震撼音樂再度響起。

「再次聽到音樂響起的感覺真的很好，」貢獻全隊最多三支安打的外野手貝林傑（Cody Bellinger）說：「很明顯，我們對最近幾場比賽感到非常沮喪，畢竟休息室裡有這麼多天賦球員，最終我們今天算是以很好的方式突破困境。」

最近洋基隊很少領先，甚至曾經歷連續30局未得分的低潮，直到昨天才打破鴨蛋，今天同樣是逆風開局，不過最終全隊敲出12支安打，先發9人都有成功上壘，從頭到尾的火力全開，展現出久違的生氣。

1局下史丹頓（Giancarlo Stanton）的滾地球推進追平1分落後，2局上天使隊阿戴爾（Jo Adell）雖然轟出陽春砲，不過2局下葛里沙姆兩分砲超前後，下一棒高史密特也轟出陽春砲拉開分差，後續面對天使隊的追擊也都能攻下分數維持領先到底。

「我知道最近成績不理想，但我們其實沒有做太多改變。」高史密特表示：「這個比賽的勝負往往就在毫釐之間，從全壘打到警戒區飛球，差距非常小。」

洋基先發投手洛登（Carlos Rodon）雖然被敲4支安打中有三發全壘打，但都是陽春砲，6局失3分的優質先發讓他拿下本季第9勝，投92球拿下7次三振，另有1次四壞保送。

「三發陽春砲，我當然希望能處理得更好。」洛登說：「這周還有需要改進的地方，但總體來說，我們贏球了，這才是重點。牛棚在我退場後把比賽穩住了，真的值得肯定。」

洋基

上一則

雷霆聽牌 溜馬今背水一戰

下一則

NBA總冠軍賽G6／最多領先雷霆31分 溜馬拚出史上第20度搶七

延伸閱讀

MLB／賈吉陷入本季最大低潮 運動家威爾森打擊率、安打快追上了

MLB／賈吉陷入本季最大低潮 運動家威爾森打擊率、安打快追上了
MLB／賈吉近8戰吞17K 洋基本季最長6連敗

MLB／賈吉近8戰吞17K 洋基本季最長6連敗
場邊人語／天使𠄘令 洋基歸零

場邊人語／天使𠄘令 洋基歸零
MLB／大谷翔平連8打數無安打 道奇靠史密斯再見轟豪取5連勝

MLB／大谷翔平連8打數無安打 道奇靠史密斯再見轟豪取5連勝

熱門新聞

大谷翔平以投手身分復出登板。(路透)

MLB／看大谷翔平登板起雞皮疙瘩 郝西瑟想起贏塞揚獎一刻

2025-06-17 09:18
大谷翔平16日秀出二刀流。（路透）

MLB／大谷不喝水就切換「二刀流」嚇壞隊友 教頭要他球速收斂點

2025-06-17 03:46
瑞典「鳥人」杜普蘭提斯(中)躍過6公尺28，再度超越自己創下的世界紀錄。他在成功後開心地脫掉上衣慶祝。(路透)

「鳥人」杜普蘭提斯躍過6公尺28 第12度破世界紀錄

2025-06-15 16:45
亞歷山大第四節進帳15分，且有11分集中在比賽最後3分鐘，率隊奪勝。(美聯社)

NBA總冠軍戰G4／亞歷山大末節狂飆15分 雷霆再扳平

2025-06-13 23:43
大谷翔平。（美聯社）

MLB／投手大谷回來了 16日先發對教士隊「投個1、2局」

2025-06-15 23:12
雷霆以120：109擊敗溜馬，搶先取得3：2聽牌優勢。(路透)

NBA總冠軍賽G5／雷霆120：109搶先聽牌 溜馬哈利伯頓僅得4分

2025-06-16 23:26

超人氣

更多 >
中國留英博士生迷姦10女子 判終身監禁最少得關24年

中國留英博士生迷姦10女子 判終身監禁最少得關24年
49歲舒淇「濃妝全沒」 零濾鏡真面目「驚人」

49歲舒淇「濃妝全沒」 零濾鏡真面目「驚人」
英籍旅客在拉斯維加斯點了兩杯酒 一見帳單差點暈倒

英籍旅客在拉斯維加斯點了兩杯酒 一見帳單差點暈倒
民主黨眾議員：非法移民危機解決之道 是全面開放入籍

民主黨眾議員：非法移民危機解決之道 是全面開放入籍
共和黨議員保羅：未經國會同意 總統無憲法權限可轟炸

共和黨議員保羅：未經國會同意 總統無憲法權限可轟炸