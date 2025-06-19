MLB／道奇老闆買湖人…球迷開始幻想大谷穿紫金球衣

大谷翔平2024年12月和妻子一起看NBA，獲得特製湖人隊專屬球衣。(取材自X平台)

美國職棒道奇隊的控股老闆沃爾特（Mark Walter）將收購職籃NBA湖人 隊的多數股權，取得經營主導，道奇隊總教練羅伯茲 （Dave Roberts）聽到球迷的幻想時，第一個反應是「別打大谷翔平 的主意」。

道奇隊主要股東將斥資100億美元，從巴斯家族手中買下湖人隊的多數股權，消息傳出後，社群媒體上隨即被各種「大谷穿湖人球衣」的合成照洗版，有球迷好奇：「如果真的這樣，湖人會讓他打2號還是3號位？」

大谷鐵粉兼「Fox Sports」分析師韋蘭德（Ben Verlander）更說：「我們真的快要看到大谷翔平在聖誕大戰為湖人砍下50分了。活著真好。」

聽到這些想法，羅伯茲笑說：「他們（湖人）已經有夠多穿著紫金球衣的超級球星了，放過他吧。」羅伯茲也補充，現在湖人隊已經有八村壘作為日本代表，「我們會讓大谷好好待在棒球這邊。」

不過去年12月，大谷翔平曾與太太真美子現身湖人隊主場為八村壘加油，還獲贈印有名字的客製球衣，所以大谷穿湖人球衣並不全然是幻想。

至於是否期待自己也能坐在湖人隊場邊觀戰？羅伯茲笑著說：「我相信現在很多人都在聯絡沃爾特，我可能也會把自己加到名單上。」