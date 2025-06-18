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MLB／大谷翔平挨砸吞4K 道奇狀況劇「熱鬥」教士4連勝

記者蘇志畬／綜合報導
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大谷翔平右腿慘遭觸身球，讓他痛得當場大叫。(美聯社)
大谷翔平右腿慘遭觸身球，讓他痛得當場大叫。(美聯社)

道奇與教士隊系列賽第二場上演各種狀況劇，先有大谷翔平被觸身後教頭抗議遭驅逐，7局上加演塔提斯（Fernando Tatis Jr.）出局「死而復生」、投手跌倒犯規，好在道奇隊分數夠花，仍以8：6拿下4連勝，但大谷吞下單場4K。

道奇隊17日面對0：1的落後，2局下孟西（Max Muncy）高飛犧牲打追平，前一天被觸身球砸到的帕赫斯（Andy Pages）則轟出陽春砲超前；然而3局上換塔提斯（Fernando Tatis Jr.）被砸，教士隊也把握機會，攻下2分超前。

3局下出現火爆場面，大谷翔平在1出局、無人在壘時被瓦斯奎茲（Randy Vasquez）的93.8哩速球砸中右腿，大谷當下露出疼痛表情，這第2顆觸身球讓裁判對兩隊都發出警告，道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）上場抗議吞下本季第一次被驅逐出場。

道奇隊靠著4局下帕赫斯的第2轟追平比數，6局下史密斯（Will Smith）敲出超前兩分砲、帶動5分大局，其中帕赫斯也貢獻1分打點。

7局上道奇隊投手紹爾（Matt Sauer）雖然投出觸身球，但裁判認定非故意，因此沒被趕出場，然而接下來就被代打的布魯克斯（Trenton Brooks）轟出兩分砲。

紹爾後續先是三振，然後保送塔提斯，接著被阿拉斯（Luis Arraez）敲出滾地球，二壘手傳游擊發生漏球，阿拉斯安全上壘，然而塔提斯以為自己出局而離開壘包，游擊手貝茲（Mookie Betts）趕緊補觸以為抓到出局，然而主審先一步比出暫停，因此觸殺不算。

塔提斯「死而復生」後，道奇換上寇佩克（Michael Kopech）接替投球，結果出現暴投、保送變滿壘，2出局後寇佩克因投球失穩跌倒，形成投手犯規奉送1分，好在終於抓到第3個出局數，結束漫長的7局上。

道奇打線以帕赫斯單場4安打、3打點最猛；大谷翔平17日則是4打數全數遭到三振，僅1次觸身球上壘，打擊率下降到2成96，大谷上一次單場吞4K已經是2022年9月7日，還效力天使隊時期。

道奇 大谷翔平 羅伯茲

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