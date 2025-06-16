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大谷翔平「二刀流」回歸秀 投1局失1分飆破100哩

MLB／大谷翔平回歸秀1局失1分飆破100哩 羅伯茲看他一人當兩人用超樂

記者陳宛晶／即時報導
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大谷翔平今天以道奇隊先發投手、第一棒「二刀流」面對教士隊，球速已經飆到100.2哩（約161公里），最終以1局被敲2安打、失1分收工。(路透)
大谷翔平今天以道奇隊先發投手、第一棒「二刀流」面對教士隊，球速已經飆到100.2哩（約161公里），最終以1局被敲2安打、失1分收工。(路透)

大谷翔平相隔663天重啟投手身分，今天以道奇隊先發投手、第一棒「二刀流」面對教士隊，球速已經飆到100.2哩（約161公里），最終以1局被敲2安打、失1分收工，「打者翔平」繼續上班。

大谷第一球投出就達97.6哩（約157公里），塔提斯（Fernando Tatis Jr.）破壞成界外，滿球數後敲出安打；大谷面對阿拉斯（Luis Arraez）出現100.2哩的壞球，2好2壞後再度被敲安打，教士無人出局攻占一、三壘。

危機時刻，大谷再度被纏鬥到滿球數，馬恰多（Manny Machado）以高飛犧牲打送回分數；碰上席茲（Gavin Sheets）好球數走在前面，但後續又是連3壞球來到滿球數，最終靠二壘方向滾地球取得出局數，波賈茲（Xander Bogaerts）則是打向三壘的滾地球出局，大谷耗費28球才完成1局投球，其中16顆是好球。

攻守交換時，大谷連走進休息區的喘息空間都沒有，直接在場上換起打擊裝備，道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）看大谷一人當兩人用、迅速變身的神奇畫面，興奮之情藏不住，滿臉都是笑意，而大谷隨後面對教士先發投手希斯（Dylan Cease），首打席遭到三振。

大谷前一次擔任投手出賽已是2023年8月23日，當時仍披天使隊球衣，接下來因右手肘韌帶動刀，投手身分在去年全季掛免戰牌，終在今天站上投手丘，這也是他來到道奇後首度投球出賽，此役一登板就成國聯史上先發投手兼第一棒第三人，前兩人歷史遙遠，為1900年瓊斯（(Jim Jones）、1953年達克（Alvin Dark）。

大谷翔平今天以道奇隊先發投手、第一棒「二刀流」面對教士隊，球速已經飆到100.2...
大谷翔平今天以道奇隊先發投手、第一棒「二刀流」面對教士隊，球速已經飆到100.2哩（約161公里），最終以1局被敲2安打、失1分收工。(美聯社)

道奇 羅伯茲 大谷翔平

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