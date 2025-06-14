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MLB／鼓勵的力量有效 費城球星透納舉起運動艾美獎

記者蘇志畬／即時報導
費城人透納(左)在2023年低潮中獲得球迷鼓舞而奮起的《 逆轉賽局： 鼓勵的力量（The Turnaround）》，獲得運動艾美獎最佳紀錄短片獎。(美聯社)
費城人透納(左)在2023年低潮中獲得球迷鼓舞而奮起的《 逆轉賽局： 鼓勵的力量（The Turnaround）》，獲得運動艾美獎最佳紀錄短片獎。(美聯社)

費城人球星透納（Trea Turner）生涯擁有一座國聯打擊王、一枚世界大賽冠軍戒，13日更在球場舉起運動艾美獎獎盃。描述他在2023年低潮中獲得球迷鼓舞而奮起的「逆轉賽局： 鼓勵的力量（The Turnaround）」，獲得運動艾美獎最佳紀錄短片獎。

2023年透納參加完經典賽後回到賽季卻打得不如預期，剛簽下大約的他難免受到批評，然而在8月回到主場的系列賽，費城球迷們在透納每次打擊時都起立鼓掌，以示支持。

而透納在那三場比賽中，12打數敲出4支安打，包括相隔21場再次開轟，貢獻5分打點，之後更幫助球隊打進季後賽；於是透納特別出資製作了「謝謝你，費城」的廣告看板，向這些不離不棄的球迷表達感謝。

製作人斯雷許（Kyle Thrash）將這段過程拍成紀錄片，並在今年5月獲獎，他與費城人球迷麥肯（Jon McCann）在13日費城人與藍鳥隊賽前將獎盃帶來給透納，斯雷許說：「能將獎盃帶回球場，與那麼多參與過當年起立鼓掌的人分享，這真是令人難以置信。」

麥肯在紀錄片中曾說：「我沒有辦法揮棒，但我可以用我的聲音幫助費城人獲勝。」被視為鼓掌活動發起人的他，13日跟透納握手後說：「透納，我們一起分享這座艾美獎。」

而透納13日作為開路先鋒，4打數1安打、1打點，延續連5場敲安，打擊率3成02，費城人隊也以8：0拿下勝利。

費城 艾美獎 世界大賽

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