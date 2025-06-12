我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

分析：伊朗報復以色列空襲的5套可能劇本一次看

對波音打擊沉重？QA看印航241死空難重點

MLB／阿隆索暴傳害慘自家王牌？千賀滉大：不是他的錯

記者陳宛晶／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
千賀滉大在第6局為了補位接阿隆索傳出的暴傳球而成為傷兵。(路透)
千賀滉大在第6局為了補位接阿隆索傳出的暴傳球而成為傷兵。(路透)

大都會隊今天以4：3擊敗國民隊，日籍投手千賀滉大先發5.2局僅被敲1安打、無失分表現精湛，卻在第6局為了補位接阿隆索（Pete Alonso）傳出的暴傳球而成為傷兵，阿隆索自責，千賀則是暖心請託翻譯傳達，其實自己在那記接球之前就有不適，希望阿隆索不要放在心上。

受傷畫面出現在第6局阿布姆斯（CJ Abrams）的打席，打向一壘方向的滾地球，阿隆索接球，千賀則是快步向一壘補位，然而阿隆索傳出一記過高的球，使得千賀必須跳起來接球後踩壘，落地後就見他抓著右大腿，隨後痛苦翻滾跪坐在地上。

大都會教頭曼多薩（Carlos Mendoza）賽後宣布，千賀將會進入15天傷兵名單，「現在還很難預測狀況，但顯然他會先脫離戰線，我們去年就看過他像這樣傷退，這是非常不幸的狀況，但只能先等到明天檢查後，再看看我們將如何因應。」

阿隆索對此自責，他表示，「感覺很糟，因為我害他受傷。我只是試著完成一記棒球play，試著為我的投手完成那記守備，盡我所能傳出最好的傳球，但結果糟透了。」

曼多薩賽後透露，千賀請託翻譯來傳達，自己是在那記挑接之前就感覺大腿不對勁，請他們不要放在心上。

大都會

上一則

NBA／馬瑟倫扮板凳暴徒 溜馬G3主場奪勝搶回領先

延伸閱讀

MLB／大谷連8場敲安 滑上三壘被踩腳喊痛

MLB／大谷連8場敲安 滑上三壘被踩腳喊痛
MLB／彼德森首場完封勝 大都會超越老虎躍居龍頭

MLB／彼德森首場完封勝 大都會超越老虎躍居龍頭
MLB／教宗戴白襪球帽 菜鳥投手：梵蒂岡的人會變成球迷

MLB／教宗戴白襪球帽 菜鳥投手：梵蒂岡的人會變成球迷
MLB／天才新秀「球棒狗」 14日大聯盟初登場

MLB／天才新秀「球棒狗」 14日大聯盟初登場

熱門新聞

高芙與爸爸合影。（路透）

法網／高芙奪冠幸運小物：老爸穿獅子T恤「對手帶了老虎」

2025-06-07 20:43
2025年世界女子排球聯賽6日在北京國家體育館由法國對陣比利時，溫班亞瑪（左二）出席觀戰。（新華社）

NBA球星少林寺「出家」？官方微博證實剃髮 寺院這麼說

2025-06-09 12:27
NBA考慮恢復在地板上換回巨大歐布萊恩金盃圖示。（路透）

NBA／總冠軍賽氛圍不如以往 聯盟考慮恢復地板金盃大圖

2025-06-07 09:53
太陽隊球星杜蘭特。(路透資料照片)

NBA／杜蘭特被爆將轉戰馬刺待官宣 3球員擬成籌碼

2025-06-10 04:00
大谷翔平。（美聯社）

MLB／藍鳥昔全套裝備招募大谷 看他全打包以為成功了

2025-06-03 03:15
莎芭蓮卡認為是自己表現太差才輸給高芙。（新華社）

法網／莎芭蓮卡失言了 丟冠怪自己表現差「不是高芙打得好」

2025-06-07 22:29

超人氣

更多 >
印航出現生還者…座位11A男：起飛30秒後墜毀

印航出現生還者…座位11A男：起飛30秒後墜毀
被問馬斯克是否動粗 財政部長1句話堵回去

被問馬斯克是否動粗 財政部長1句話堵回去
倫敦會談 美出奇招討「中國最好極音速飛彈」 中知難而退

倫敦會談 美出奇招討「中國最好極音速飛彈」 中知難而退
787墜毀首例 印度航空夢幻客機空難 機上242人生死未卜

787墜毀首例 印度航空夢幻客機空難 機上242人生死未卜
中國最大「靈修」騙局 女子幾句話就斂財35億 榨乾上萬人

中國最大「靈修」騙局 女子幾句話就斂財35億 榨乾上萬人