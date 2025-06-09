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MLB／紅襪菜鳥投手「厭基」惹議 遭賈吉兩分砲狙擊

記者陳宛晶／即時報導
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紅襪隊菜鳥多賓斯先發面對洋基隊奪勝。(美聯社)
紅襪隊菜鳥多賓斯先發面對洋基隊奪勝。(美聯社)

紅襪隊菜鳥多賓斯（Hunter Dobbins）一席「加入洋基寧可退休」言論，掀起極大討論，8日先發面對洋基隊以5局失3分奪勝，但賈吉（Aaron Judge）首局就從他手中敲出兩分砲，賽後也承認，開轟當時，腦海中確實有想到多賓斯的這句話。

多賓斯從小跟著紅襪迷父親一起看球，自己也成為忠實襪粉，本周末因「基襪大戰」聊到這組世仇情節，直白回應：「如果洋基是唯一給我合約的球隊，那我會退休。」也讓他8日的先發受到意外矚目。

多賓斯先發5局被敲4安打、失3分，首局挨了賈吉的兩分砲，第5局再被勒梅休（DJ LeMahieu）陽春砲狙擊，但紅襪打線力挺，6局上納瓦瑞茲（Carlos Narváez）敲出逆轉三分砲，幫助他取得勝投資格，紅襪終場以11：7，他也拿到第3勝。

賈吉此役雙響砲，累積23轟追上大谷翔平並列大聯盟第二，賽後被問到是否聽過這位紅襪菜鳥的狂言，他表示，自己原本不知道這件事，是8日賽前轉播球評培瑞茲（Eduardo Pére）告知，才因此得知，「我過去只聽過小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）說過這句話，所以我有點驚訝。」進一步被追問第一局開轟時是否有想到這句話，他不諱言：「畢竟有人才剛講，當然。」

賈吉 洋基 退休

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