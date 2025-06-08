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MLB／紅雀熱播2014他挨轟畫面 道奇克蕭奪勝後罵「沒水準」

記者陳宛晶／即時報導
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道奇左投克蕭8日拿下本季首勝。(路透)
道奇左投克蕭8日拿下本季首勝。(路透)

道奇隊8日以7：3擊敗紅雀隊，資深左投克蕭（Clayton Kershaw）先發5局失1分、送出7次三振，拿下本季首勝；大谷翔平4打數敲出1支二壘打，第8局挨了觸身球，賽後總教練羅伯茲（Dave Roberts）宣布，他挨砸的左腳並無大礙，但表訂明天進行的實戰投打將會延後一天。

克蕭因腳趾、膝蓋動刀，今年直到5月才回歸賽場，前4場先發都未拿到勝投，8日面對紅雀，賽前先上演意外插曲，紅雀主場大螢幕多次播放2014年國聯分區系列賽第4戰克蕭遭亞當斯（Matt Adams）敲逆轉三分砲的畫面，克蕭賽後坦言自己有看到。

「有點沒水準的（bush league）。」克蕭表示，「但是，我早就預期這些傢伙可能會有這些動作，所以我沒有太困擾。」

克蕭當年在這場比賽壓制紅雀前6局，帶著2：0領先進入第7局，卻因一發三分砲改變球隊命運，道奇最終以2：3輸球，以1勝3敗遭到淘汰。

克蕭不讓這段影片影響自己，以82球完成5局投球，被敲6安打、失1分，失分為第5局被紅雀前兩位打者都敲安打，兩出局後，溫恩（Masyn Winn）敲出二壘打。

道奇打線相挺，艾德曼（Tommy Edman）雙安貢獻3分打點，金慧成第2局的三壘打掃回2分，都幫助克蕭能帶著領先退場。

大谷翔平首打席就敲二壘打，但接下來3棒都出局，道奇首局攻勢無功而返。大谷接下來3打席繳白卷，第8局則是挨了一記觸身球，讓球迷驚心，羅伯茲表示，他的實戰投打將延後一天，但腳無大礙。

道奇 羅伯茲 大谷翔平

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