MLB／鈴木誠也本季第3次雙響砲 小熊轟垮老虎

鈴木誠也擊出本季第3次單場雙響砲。（美聯社）

小熊隊7日用長程砲轟垮戰績最佳的老虎隊，全場一共出現5支全壘打，包括鈴木誠也本季第3次單場雙響砲，終場以6：1獲勝。

老虎主場湧進爆滿41334人觀戰，至少三分之一是小熊球迷，鈴木誠也1局上面對霍頓（Tyler Holton）轟出陽春砲，攻下全場第1分，5局上布許（Michael Busch）追加兩分砲，7局上阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）、蕭爾（Matt Shaw）都貢獻陽春砲，拉大到5：1領先。

鈴木誠也手感火熱，8局上再從李（Chase Lee）的手中轟出陽春砲，本季第16轟出爐，在隊上只落後阿姆斯壯1轟，兩人55、54分打點在國聯排名第2、第3，只落後大都會 隊重砲阿隆索（Pete Alonso）的57分。

鈴木誠也笑說：「阿姆斯壯做每件事都像小孩子，我覺得他就像我的弟弟。」

媒體用「大哥哥和小弟弟」形容兩人關係，阿姆斯壯表示，自己稍微領先一點時，有點像在鈴木誠也面前炫耀一番，若能為球隊帶來任何真正的動力是好事，他剛好激發這種動力。

鈴木誠也去年21轟締造個人最佳紀錄，今年是效力小熊第4季，例行賽才打五分之二已有16轟。