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MLB／勝率僅0.1% 響尾蛇第9局猛攻7分 反咬勇士逆轉勝

記者蘇志畬／綜合報導
蘇亞雷斯敲出2分打點的二壘安打逆轉比數。（路透）
蘇亞雷斯敲出2分打點的二壘安打逆轉比數。（路透）

面對獲勝機率僅剩下0.1%，美職響尾蛇隊在9局上猛攻7分擊敗勇士隊，締造11：10的大逆轉戲碼，總教練羅夫洛（Torey Lovullo）看著子弟兵的表現，感覺自己就像是個驕傲的爸爸。

響尾蛇前3局打完以0：6落後，打完第8局仍以4：10落後，根據賽事即時統計，進入第9局前勇士的勝率高達 99.9%；在此之前，響尾蛇在8局結束後落後6分以上的比賽，隊史戰績是0勝419敗。

然而9局上蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）被三振後，響尾蛇打線突然甦醒。

古瑞爾（Lourdes Gurriel Jr.）先敲出陽春砲，塔瓦（Tim Tawa）保送後湯瑪斯（Alek Thomas）擊出兩分砲，接著赫雷拉（Jose Herrera）保送、卡洛爾（Corbin Carroll）二壘安打，馬提（Ketel Marte）、瓦格斯（Ildemaro Vargas）各敲出一支1分打點一壘安打。

響尾蛇追到9：10，而2出局、一二壘有人場面又交給蘇亞雷斯，這次他沒錯過機會，敲出2分打點的二壘安打逆轉比數，幫助響尾蛇締造4連勝。

「我們知道比賽不到第27個出局數就還沒結束。」蘇亞雷斯說：「第9局說明了我們這支球隊的精神，我們永不放棄。從陽春砲、保送、再來又一支全壘打，每一個打席都很關鍵。」

總教練羅夫洛也說，這支球隊永遠不會輕易被淘汰，「我就像一個驕傲的老爸，看著一群小球員努力完成任務。他們一個打席接一個打席的拚，古瑞爾那一轟幫我們點燃氣勢，最後輪到蘇亞雷斯站上打擊區，那是一個夢幻時刻。」

另外一提，勇士在前8局打完領先6分以上的前面766場比賽中，全數獲勝，上一次輸球已經是1973年7月17日，當時他們在第9局前以7：1領先大都會，結果7：8輸掉比賽。

大都會

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