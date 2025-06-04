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MLB／海盜史肯斯好投做白工 隊友打線熄火吞敗

體育新聞組／綜合報導
史肯斯繳出8局僅失1分的超優質好投，但隊友打線完全熄火遭到完封。（路透）
史肯斯繳出8局僅失1分的超優質好投，但隊友打線完全熄火遭到完封。（路透）

海盜隊王牌投手史肯斯（Paul Skenes）3日在主場先發迎戰太空人隊，繳出8局8K只失1分得超級好投，但牛棚在史肯斯退場後又多掉2分，再加上打線遭到太空人投手群完封，終場海盜以0：3輸球，史肯斯悲情吞敗。

史肯斯僅用68球就投完前6局，直到第7局才遭到太空人明星一壘手沃克（Christian Walker）擊出陽春砲，失掉唯一1分，但後續連飆2K結束第7局。第8局史肯斯選擇續投，並且送出三上三下，以99球吃完8局，完成今日投球任務。

不過海盜打線整場靜悄悄，只有4支零星安打，且在史肯斯退場後，接替投球的桑塔納（Dennis Santana）只投了0.1局，就被太空人取得2分保險分，讓海盜反攻機會更為渺茫，最後就以3分差落敗，史肯斯苦吞本季第6敗。

本場比賽史肯斯的最快球速逼近100英里，8局失1分的好投也讓史肯斯的防禦率再度下修，來到了2.05，在國聯只落後大都會隊千賀滉大的1.60。

太空人先發投手麥卡勒斯（Lance McCullers Jr.）因傷錯過2023和24年賽季，今年5月復出，曾經0.1局狂失7分。不過他近期狀況回穩，3日更繳出6局無失分好投，奪下自2022年9月22日以來的首場勝投。

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