MLB／16支0…索托大低潮 大都會教頭仍有信心

相比去年的火燙表現，索托本季表現掙扎，甚至連運氣都不在他這邊。 (美聯社)

28日大都會 隊以4：9不敵白襪隊，大都會休賽季以世紀大約簽下的強打索托（Juan Soto）打擊再度繳白卷，甚至主場還響起球迷噓聲，不過在賽前與賽後訪問中，大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）仍對索托保持高度信心。

根據ESPN報導，自從上周末與道奇 隊一戰，索托敲出2分打點二壘安打後，目前索托已陷入16支0的大低潮，自5月9日後，他已經75個打席沒有全壘打，甚至還因為與隊友的跑壘烏龍，讓自己本該形成的安打化為泡影，該場比賽索托最終紀錄為4支0。

索托近59打數只有7安，本季得點圈46打數也只有6安，2種情況的打擊率都低於0.150，相比上賽季還能與各家重砲角逐各項數據，本季索托目前的狀況顯然低迷許多，但門多薩仍然將索托視做陣中指標：「他是出色的打者，出色的球員，因為他做自己。」

門多薩的信心並不是空穴來風，因為以進階數據顯示，索托擊球的運氣不佳，意即許多強勁擊球都正好找上手套，以跑壘烏龍，單場4支0的比賽為例，其實4次擊球中有3次是擊球初速突破99英里的強勁擊球，門多薩也只能苦笑：「只能說，這就是棒球。」