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MLB／史庫柏13K瘋狗級完封 最後一球102.6哩也破紀錄

記者陳宛晶／綜合報導
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老虎隊強投史庫柏寫下一籮筐超狂紀錄。（美聯社）
老虎隊強投史庫柏寫下一籮筐超狂紀錄。（美聯社）

老虎隊強投史庫柏（Tarik Skubal）25日寫下一籮筐超狂紀錄，面對守護者隊以94球演出9局完封勝，送出13次三振，為史上最多K的「瘋狗級完封」，而他全場最後一球竟有102.6哩（約165公里），也締造先發投手於第9局的投球史上最速紀錄。

老虎以5：0完封守護者，史庫柏大殺四方，9局投球僅被敲出2安打，開賽15上15下後，才被威爾森（Will Wilson）敲出二壘打。

史庫柏前8局投完共用85球，續投第9局，僅用9球連抓3個出局數，先是面對瓊斯（Nolan Jones）以90.9哩變速球讓他揮空遭到三振，馬丁尼茲（Angel Martínez）打向三壘方向滾地球出局；距離完封勝僅剩最後一個出局數，老虎主場球迷開始鼓譟，而他讓艾里亞斯（Gabriel Arias）連3球揮空。

在25日以前，史庫柏生涯還不曾在第9局投球，結果初體驗就寫下鬼神紀錄，這是大聯盟自2008年開始詳細追蹤球種球速以來，先發投手於第9局飆出的最速一球；此外，在Statcast年代（2015年起），沒有其他先發投手在第6局以後曾投出102哩以上的球速，史庫柏為第一人。

此外，13K也打破100球以內完封勝的最多三振紀錄，原紀錄為卡拉斯科（Carlos Carrasco）、克里夫李（Cliff Lee）、考克斯（Sandy Koufax）共同保持的12K。

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