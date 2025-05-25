MLB／「投手大谷」回歸預估在明星賽後 道奇教頭燒腦復健賽如何分身

對於「投手大谷」的復出規畫，道奇正在審慎思考。(路透)

道奇 隊日籍球星大谷翔平 將在25日投實戰投打練習（Live BP），對於「投手大谷」的復出規畫，道奇審慎思考，尋找在「投手大谷」前去小聯盟投復健賽，「打者翔平」也能最小限度缺席大聯盟賽場的方案，道奇教頭羅伯茲 （Dave Roberts）坦言，這是個特別的狀況，也無從參考。至於大谷回歸大聯盟投球的預估時間點，羅伯茲表示，「比較實際的預期是明星賽之後。」

大谷在2023年9月進行TJ韌帶置換手術，去年封印投手身分，今年復健持續推進進度，將在周日進行Live BP，預計對戰打者為韓籍金慧成和新人捕手魯辛（Dalton Rushing）。

羅伯茲表示，「能在投手丘上面對打者，這是巨大的一步，外界有很多期待，我想他自己也是一樣，我希望能看到他的控制力，只盼他能健康完成，接著往下一階段前進。」如果進展順利，接下來就是模擬比賽。

多數經歷這類傷勢的投手回歸大聯盟前需5到6場復健賽，但大谷同時也是道奇不可或缺的主砲，對於他之後的小聯盟復健賽規畫，羅伯茲坦言不是那麼容易，「我知道的是，不會是5場小聯盟復健賽。」

媒體報導指出，道奇在6月僅有2個休兵日，其中1個為周一是小聯盟休兵日，因此若道奇要安排大谷在休兵日投復健賽，就只剩6月12日。