MLB／大谷翔平6支0 道奇火力不敵天使吞2連敗

克蕭無關勝負。（美聯社）

投手克蕭（Clayton Kershaw）傷癒復出首戰4局、失5分，道奇 隊打線雖然一度幫忙逃敗，但最終在一場火力大戰中仍以9：11輸給天使隊，吞下2連敗。

克蕭去年11月動刀治療膝蓋、拇指，直到17日才重回大聯盟投手丘，暌違260天的登板雖然以三振開局，但第1局就被敲3支安打，中間夾著2次保送，丟掉3分。

最終克蕭投完4局用了83球而退場，雖然被敲5支安打、3次四壞保送，丟掉5分，全場2次三振都出現在第1局，今年首戰後防禦率為11.25，最快球速90.9哩（約146.3公里）。

道奇打線先在1局下大谷翔平 遭到三振後，貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）連續敲安，帕赫斯（Andy Pages）一支三分砲一度追平比數；4局下赫南德茲（Enrique Hernandez）的陽春砲也拉回到1分差。

6局下道奇攻下3分，超級新人魯辛（Dalton Rushing）的二壘安打追平比數，道奇隊再靠暴投跑回超前分，而大谷翔平敲出的滾地球雖然造成雙殺，但也打回1分，讓克蕭解除敗投。

然而7局上風雲變色，天使單局猛攻5分，歐霍普（Logan O'Hoppe）敲出的三分砲逆轉比數；道奇雖然在7局下、8局下各追回1分，不過9局上盧戈（Matthew Lugo）的陽春砲讓天使再拉開分差。

大谷翔平17日作為第1棒、指定打擊貢獻有限，6打數全繳白卷，其中2度遭到三振，9局下1出局、一壘有人時敲出滾地球造成跑者出局，打擊率下滑到3成05。