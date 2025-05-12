中職／陳傑憲卸任笑稱「抓交替」 交棒有責任感且在北部的吉撈

陳傑憲（左）卸任球員工會理事長，交棒吉力吉撈．鞏冠（右）。（記者陳宛晶／攝影）

中華職棒球員工會12日舉辦第七屆理事長交接儀式，陳傑憲 卸任，吉力吉撈．鞏冠上任，陳傑憲笑說：「有抓交替的感覺」，他說自己擔任理事長期間，遇到的中職聯盟會長是蔡其昌，讓許多工會事務上運作更順暢。

陳傑憲在交接儀式中將象徵「傳承與責任」的球棒信物交給吉力吉撈．鞏冠，隨後由吉力吉撈．鞏冠頒發證書給予新任理監事成員，宣告新團隊上場。

陳傑憲在2022年初上任，回想當時，周思齊直接點名希望陳傑憲來接，選手們就這樣鼓掌通過，如今自己也點名希望吉力吉撈．鞏冠接任，他笑說：「有抓交替的感覺」。為何相中吉力吉撈．鞏冠？陳傑憲說：「沒有人比他更適合，我們從小同屆打球，以前不認識對方，後來打國家隊認識，看到他是很有責任感的人，他來當理事長真的很適合。」

被問到卸任後有沒有感覺空氣有沒有特別清新？陳傑憲坦言，「這三年，我們持續在打球，一周要打5場比賽，只有2天可以休息，有時還要來台北開會，有時還滿ㄍ ㄧ ㄥ 。」他笑答：「吉力你比較好，你在台北。」他也強調，自己只是卸下理事長，「我的心還是和大家在一起，我還是中職球員。」