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MLB／早上11時就要先發 布勒沒回家照繳7局好投

記者陳宛晶／綜合報導
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布勒拿下本季第3勝。（美聯社）
布勒拿下本季第3勝。（美聯社）

迎接早上11時11分的比賽，紅襪隊先發投手布勒（Walker Buehler）前一晚不回家了，他選擇住在芬威球場附近的飯店，隔天早上7時15分已經抵達球場備戰，21日面對白襪隊繳出7局失1分、9次三振好投，幫助紅襪以4：2贏球，他也拿下本季第3勝。

波士頓馬拉松今年4月21日登場，每年同日紅襪的主場賽事，都會提前到早上11時開打，台灣旅美左投陳偉殷就曾在2015年碰到這場難得於上午開打的賽事。

馬拉松賽事登場，代表將有部分道路封閉，布勒不想為研究封路傷神，決定前一晚入住球場附近飯店，而且把老婆、小孩都帶在身邊。

布勒說：「我的老婆、小孩都待在我身邊，所有事情都和平常沒有兩樣，我們也很習慣睡在飯店，所以沒有問題的。」

他在清晨6時45分起床，7時15分已抵達球場，11時11分開賽不久，就被白襪前兩棒馬頓（Nick Maton）、班寧坦迪（Andrew Benintendi ）敲出安打，最終丟掉1分，後續局數未再失血，最終投7局僅被敲4安打、失1分，送出9K。

紅襪打線2局下就由瑞夫史奈德（Rob Refsnyder）陽春砲追平，3局下史托瑞（Trevor Story）先敲超前安，坎貝爾（Kristian Campbell）滿壘敲安貢獻2分打點，擴大為4：1領先。

波士頓

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