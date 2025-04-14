我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遭遇股災心情混亂？3星座進出股市要放穩步調、別貪心

「富爸爸」作者：美已陷經濟衰退 嬰兒潮世代尤其要注意

MLB／千賀滉大終於投滿7局奪勝 大都會獨居分區榜首

記者藍宗標／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
千賀滉大先發七局無失分，相隔近一年七個月再度優質先發奪勝。（路透）
千賀滉大先發七局無失分，相隔近一年七個月再度優質先發奪勝。（路透）

大都會日本投手千賀滉大開季漸入佳境，13日對運動家隊先發7局無失分，相隔近一年七個月再度優質先發奪勝，率領大都會8：0獲勝，戰績10勝5敗在國聯東區排名第1。

千賀投出近兩年代表作，用79球完成7局任務，被揮出4支安打、出現兩次保送，投出4次三振，一路封鎖運動家打線，本季戰績升至2勝1敗，防禦率1.06是全隊最佳、國聯排名第4。

千賀前年加盟大都會，出賽29場投出12勝7敗、防禦率2.98，9月21日對馬林魚隊先發6局失兩分，優質表現奪下第12勝，去年只投1場例行賽就成傷兵，直到季後賽才復出。

生涯第3季起步，千賀前兩次出賽都投5局，13日成為大都會首位投滿7局的投手，對運動家3連戰2勝1敗，最近連贏4個系列賽。

千賀投不到80球就退場，大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）賽後也被問到此事，他表示，有想過讓千賀再投，本來設定85球，但第7局打很久，決定讓他休息，從5局變成7局已是很大進步。

千賀上次投滿7局已是前年9月2日，對水手隊失1分無關勝敗，他說，新球季讓身體更加適應比賽，就可在整個賽季中更加投入，並且持續努力。

運動家先發投手塞佛里諾（Luis Severino）對決老東家，投5.1局失1分，吞下開季3連敗；運動家結束本季對大都會唯一系列賽，戰績掉到6勝10敗，在美聯西區排名墊底。

大都會 季後賽 日本

上一則

NFL專欄／二刀流杭特完成度高 當外接手更合適

延伸閱讀

MLB／大谷近3戰打擊率0.083 教頭：擊球感覺很好免擔心

MLB／大谷近3戰打擊率0.083 教頭：擊球感覺很好免擔心
MLB／李政厚生涯首次雙響砲 巨人轟垮洋基

MLB／李政厚生涯首次雙響砲 巨人轟垮洋基
MLB／金恩完投完封 教士開季主場10連勝

MLB／金恩完投完封 教士開季主場10連勝
MLB／大谷連5場未開轟 道奇不敵小熊阿姆斯壯雙響砲

MLB／大谷連5場未開轟 道奇不敵小熊阿姆斯壯雙響砲

熱門新聞

（取自X平台）

大谷翔平空降白宮 川普猛誇：像電影明星、前途無量

2025-04-07 13:12
（取自微博）

前NBA球星官宣娶「好聲音」歌手 成為「中國女婿」

2025-04-07 12:02
全紅嬋5日在比賽中。 （新華社）

全紅嬋成年後首賽奪銀：體重增…曾經的感覺可能找不到了

2025-04-07 18:06
美國NCAA肯塔基大學去年10月舉辦一項活動推廣LED地板。（取材自ASB GlassFloor官網）

籃球／球場革命 LED取代木頭地板成最新趨勢

2025-04-07 03:10
日本球星大谷翔平（右）與前翻譯水原一平（左）。資料照片。（美聯社）

MLB／賭博莊家談水原風波：大谷知情嗎？真相只有兩人知道

2025-04-10 22:35
休士頓大學球星克萊耶(右)5日獨得26分，率領球隊晉級NCAA決賽。(路透)

NCAA／杜克爆冷遭逆轉出局 休士頓挑戰隊史第1冠

2025-04-06 00:51

超人氣

更多 >
媲美林青霞 女星不濫交染愛滋病 香消玉殞僅41歲

媲美林青霞 女星不濫交染愛滋病 香消玉殞僅41歲
高檔妓院藏身哈佛大學旁「1小時600元」恩客全大咖

高檔妓院藏身哈佛大學旁「1小時600元」恩客全大咖
「美國面臨艱鉅挑戰」83歲參議員桑德斯在科切拉發聲

「美國面臨艱鉅挑戰」83歲參議員桑德斯在科切拉發聲
北京如何看待川普？衛報：內宣百年國恥的工具 不會吞下這口氣

北京如何看待川普？衛報：內宣百年國恥的工具 不會吞下這口氣
商務部長：智慧型手機、半導體等電子產品 月後加關稅

商務部長：智慧型手機、半導體等電子產品 月後加關稅