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MLB／李政厚生涯首次雙響砲 巨人轟垮洋基

記者藍宗標／綜合報導
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巨人隊李政厚生涯首次單場雙響砲，打退洋基。(美聯社)
巨人隊李政厚生涯首次單場雙響砲，打退洋基。(美聯社)

巨人隊作客紐約，13日對洋基隊進行3連戰最後一戰，南韓外野手李政厚火力大爆發，4局上轟出陽春砲，6局上追加3分砲，生涯首次單場雙響砲為巨人打下江山，終場以5：4獲勝。

李政厚去年展開大聯盟生涯，菜鳥球季因傷只打37場比賽，出現兩支全壘打；今年開季他順利起步，生涯首次前進紐約收穫滿滿，前天對洋基3連戰首戰1局上轟出3分砲，13日雙響砲攻下4分打點，都是勝利打點，成為巨人在3連戰搶下兩勝的大功臣。

洋基先發投手洛登（Carlos Rodon）13日先發5.2局被揮出3支安打，被李政厚連續開轟，失4分吞下3連敗，本季戰績掉到1勝3敗。

李政厚對洋基3連戰9打數4安打，加上昨天二壘打在內，4支安打全是長打，一共攻下7分打點，本季打擊率升至3成52，巨人總練梅爾文（Bob Melvin）表示，李政厚在這次系列賽表現相當出色，真是太了不起了。

大聯盟2002年展開跨聯盟比賽，這是巨人首次在洋基球場系列賽獲勝，李政厚說：「在復健過程中，球團給了很多幫助，並在很多方面支持我，帶我去參加客場比賽，現在所做的一切都是為了回饋巨人。」

洋基 南韓

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