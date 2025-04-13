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MLB／道奇提前投降 派野手登板「搞笑模仿」山本由伸投球

記者蘇志畬／即時報導
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道奇野手羅哈斯。（路透）
道奇野手羅哈斯。（路透）

道奇隊今年第一位展現「投打二刀流」的不是大谷翔平，野手羅哈斯（Miguel Rojas）因應球隊大比分落後登板投球，甚至模仿起山本由伸的投球動作，成為12日道奇隊0：16慘敗小熊隊的少數亮點。

12日先發的佐佐木朗希投出在大聯盟生涯最長的5局，引因陽春砲丟掉1分，雖然內容上如果沒有帕赫斯（Andy Pages）在全壘打牆頭沒收長打的美技，可能掉更多分，不過後續牛棚不斷失守，6到9局連續掉分。

8局上落後達11分時，教練團乾脆安排內野手羅哈斯登板，沒有準備手套的他臨時借用山本由伸的手套，並在投手丘上模仿山本由伸、佐佐木朗希的投球動作，引發隊友與觀眾席的笑聲。

雖然羅哈斯第8局還能壓制，用超慢滑球、超慢曲球製造出局數，還不忘朝著隊友擠眉弄眼，但9局續投也被打爆，最終投2局被敲7支安打，包含1轟，丟掉5分，特別的是他最慢球速僅36.6哩（約58.9公里），接近慢壘水準。

佐佐木朗希對於羅哈斯的模仿打了「100分，模仿得太像了」，不過對於自己的表現則表示控制與前一場有差距，但沒有崩盤是好事，要感謝隊友，「尤其是帕赫斯那一球，真的救了我。如果那球沒接到，失分絕對不只1分。12日整體來說，真的被守備幫了不少。」

佐佐木朗希 道奇 大谷翔平

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