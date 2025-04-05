MLB／今永昇太7.1局好投 小熊送教士本季首敗

今永昇太拿下本季第2勝。(路透)

教士隊的開季7連勝，4日由小熊隊日籍投手今永昇太截斷，先發7.1局僅被敲4安打、失1分，幫助小熊終場以3：1贏球，今永拿下本季第2勝，教士則是吞下第1敗。

今永去年負責主場開幕戰，大聯盟初登板就讓全場技驚四座，面對洛磯隊先發6局僅被敲2安打、送出9K，當時賽後表示，享受主場球迷的歡呼聲，甚至想拿來當成自己的鬧鐘鈴聲，4日賽後媒體提起此事，今永幽默回應，「如果我真的這麼做，應該會遲到，因為我會想一直聽下去。」

今永又一次在主場開幕戰讓小熊球迷淪陷在自己的魅力，7.1局投球任內壓制教士打線，唯一失分出現在第3局，被馬多納度（Martín Maldonado）敲出陽春砲。

今永賽後再度將好投歸功給球迷，「聽著他們的吶喊聲，這為我提供了另外一層盔甲、另外一層保護，真的很感謝他們。」

此外，洋基 隊「法官」賈吉（Aaron Judge）的球棒轟不停、紀錄寫不停，4日面對海盜隊於第7局炸裂兩分砲，開季前7戰已有6轟、17分打點為史上第一人，生涯前1000場出賽已有321轟，也站在無人可以企及的高度。

洋基4日以9：4擊敗海盜，前6場22轟的他們，4日砲管收斂，全場僅一發全壘打，就是賈吉狙擊左投梅札（Tim Mayza）的兩分砲。卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）單場3安打、灌進4分打點，沃爾普（Anthony Volpe）也有3安打。

此役為賈吉大聯盟生涯第1000場出賽，累積321轟為史上最多，原紀錄為哈沃德（Ryan Howard）的279轟，賈吉超大幅度推進紀錄，平均13.57打席出現1發全壘打。另類巧合是，「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）效力洋基的前1000場出賽，同樣敲出321轟。

洋基教頭布恩賽後肯定，賈吉就是當代最偉大球員之一，毫無疑問會是名人堂成員；被問到如何評價他的生涯前1000場比賽，布恩笑答：「孩子，你做得很好，繼續加油。」