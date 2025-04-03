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MLB／魚雷棒設計打破百年傳統 引爆大聯盟開季熱門話題

中央社／ 洛杉磯3日電
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魚雷棒成了近期大聯盟熱門討論話題。（路透）
魚雷棒成了近期大聯盟熱門討論話題。（路透）

美國職棒大聯盟今年開季的熱門話題，集中在一款外型獨特的球棒，這款球棒改變超過150年的設計，看起來又像保齡球瓶、又像魚雷，因而有「魚雷棒」的暱稱。

美國全國公共電台（NPR）訪問多名物理學者，探討這款球棒帶來的革命性影響力。伊利諾大學（University of Illinois）物理學家奈森（Alan Nathan）說：「傳統球棒的設計，可能已經沿用一個半世紀，當有人提出新的設計，總是令人興奮。」

美國職棒界一向樂於引進高科技，但令球迷出乎意料的是，這次的改革竟僅是一塊木頭的形狀。今年開季期間，紐約洋基單場9轟，其中5名球員手上拿「魚雷棒」引發棒球界討論。

大聯盟規章第3.02條對球棒的規定相對寬鬆：「球棒必須是一根光滑、圓形的棍子，最粗處直徑不得超過2.61英寸，總長不得超過42英寸。」大聯盟授權的製造商可以在符合規定的情況下，調整球棒外型。這款魚雷棒完全合法。

華盛頓州立大學物理學教授史密斯（Lloyd Smith）說：「基本上能在木頭上做變化不多，我以前覺得木頭很無聊，但這一次證明我錯了。」

魚雷棒的設計來自前麻省理工學院物理學家林恩哈特（Aaron Leanhardt）。他曾在洋基隊擔任分析師，目前在馬林魚隊球團工作。這款球棒的最大特色是，不同於傳統球棒從握把到棒尾一路變粗；魚雷棒的設計在棒身最常擊球的甜蜜點位置最粗，朝向棒尾稍微變細。

NPR的報導訪問物理學專家指出，這樣的設計把球棒的重量集中在擊球位置，減輕棒尾的重量，優點是可以增加揮棒的速度，降低「揮棒慣性」（moment of inertia），就像是把鐵鎚的頭部往握把的方向移動，揮棒比較輕鬆。

魚雷棒在大聯盟掀起風潮，不只洋基，至少8支球隊在比賽中測試魚雷棒，多家大聯盟認證的製造商也開始生產魚雷棒的型號。

不過物理學家指出，魚雷棒對比賽的影響尚待進一步測試，但有一個因素難以量化，那就是打者信心，別忘了「棒球是一項很迷信的運動，只要能讓你更有信心，它就有效」。

洋基 麻省理工學院 華盛頓州

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