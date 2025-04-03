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MLB／沃爾普魚雷棒開轟救不了洋基 對戰響尾蛇2場吞30K

記者藍宗標／綜合報導
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紅襪隊內野手狄佛斯季首支安打出爐。(美聯社)
紅襪隊內野手狄佛斯季首支安打出爐。(美聯社)

洋基隊2日繼續在紐約主場迎戰響尾蛇隊，全場慘吞16次三振，先發打線多達8人吞K，儘管游擊手沃爾普（Anthony Volpe）9局下又用「魚雷球棒」轟出3分砲，終場仍以3：4落敗，輸掉3連戰前兩戰。另外，紅襪隊內野手狄佛斯（Rafael Devers）終於不再三振了，本季首支安打也出爐，2日對金鶯隊之戰4打數2安打，攻下1分打點，打擊率不再是零，「升」至.087，紅襪終場3：0獲勝。

洋基開季對釀酒人隊3連戰瘋狂出現15轟，引爆魚雷棒話題，1日對響尾蛇首戰追加3轟，開季前4戰18轟改寫大聯盟紀錄，但也吞下14次三振，牛棚放火導致5：7落敗；沃爾普2日揮出全隊本季第19支全壘打，洋基開季連續5戰開轟，還是逃不過輸球命運。

響尾蛇先發投手賈倫（Zac Gallen）2日優質表現，投6.2局只被揮出3支安打，狂飆13次三振，3名後援投手追加3K，打完3連戰前兩戰讓洋基慘吞30K。

洋基先發打線2日只有捕手威爾斯（Austin Wells）未被三振，「法官」賈吉（Aaron Judge）、多明奎茲（Jasson Dominguez）、萊斯（Ben Rice）都吞3K。

響尾蛇面對洋基先發左投洛登（Carlos Rodon），首局就展開攻勢，小古瑞爾（Lourdes Gurriel Jr.）轟出兩分砲成為致勝一擊，2局上再靠培多摩（Geraldo Perdomo）高飛犧牲打、馬提（Ketel Marte）安打攻下兩分，一路領先到比賽結束。

洋基前8局掛零，9局下沃爾普用魚雷棒轟出3分砲，對響尾蛇連續兩戰開砲，本季第4轟追成1分差，洋基還是無法挽回戰局，吞下對戰2連敗。

紅襪2日在客場對金鶯3連戰第2戰，2局上史托瑞（Trevor Story）轟出陽春砲，攻下全場第1分，狄佛斯前兩次打數還是沒有安打；紅襪5局上再靠拉菲拉（Ceddanne Rafaela）安打攻下1分，接著狄佛斯揮出二壘打，終止開季連續21次打數未有安打紀錄，為球隊再添1分。

狄佛斯本季首安開張後，8局上又揮出一壘打，總算可以稍微喘一口氣。

沃爾普拿魚雷球棒開轟。 (路透)
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