MLB／大谷翔平再見全壘打 道奇開季8連勝破衛冕軍紀錄
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道奇隊2日繼續在洛杉磯主場出賽，對勇士隊進行3連戰最後一戰，打完前8局追成5：5平手，9局下大谷翔平轟出再見全壘打，幫助道奇6：5獲勝，開季8連勝，也讓勇士吞下7連敗，仍是大聯盟唯一未有勝場的球隊。
兩屆塞揚獎投手史奈爾（Blake Snell）2日表現平平，首局出現兩次保送，再因內野失誤、被艾倫（Nick Allen）揮出二壘打失兩分；2局上道奇一開始又出現失誤，史奈爾接著暴投，再被揮出3支安打、出現1次保送失3分，陷入0：5落後。
道奇2局下反攻，艾德曼（Tommy Edman）揮出兩分砲，本季第4轟追成2：5，4局下再靠康佛托（Michael Conforto）陽春砲拉近比數。
史奈爾投4局被揮出5支安打，出現4次保送，失5分都是非自責分，兩隊打完前7局比數不變；道奇三壘手孟西（Max Muncy）兩次傳球失誤，讓球隊處於落後局面，8局下揮出兩分打點二壘打追平比數。
大谷2日5打數3安打，9局下1出局面對勇士第6任投手伊格列西亞斯（Raisel Iglesias），第1球就出棒，逮中88英里變速球，轟出399英尺中外野方向再見全壘打，本季第3轟出爐，成為贏球最大功臣。
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