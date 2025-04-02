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MLB／大谷安打開路 貝茲補上逆轉轟 道奇開季7連勝平衛冕軍紀錄

記者陳宛晶／綜合報導
貝茲以兩分砲逆轉戰局。（路透）
貝茲以兩分砲逆轉戰局。（路透）

道奇隊遭勇士隊塞揚強投塞爾（Chris Sale）壓制5局，第6局等到破口，大谷翔平安打帶動攻勢，貝茲（Mookie Betts）以兩分砲逆轉戰局，終場以3：1贏球，推進開季7連勝，追平衛冕冠軍最長開季連勝紀錄。

勇士是此役先得分的一方，3局上一出局、一二壘有人，克魯茲（Bryan De La Cruz）打向正面，道奇先發投手梅伊（Dustin May）驚險躲過這球，二壘手艾德曼接球傳給貝茲先抓到二壘上的出局數，但貝茲為了閃跑者節奏多頓一拍，傳一壘發生大暴傳，這次失誤讓勇士先馳得點。

勇士由塞爾先發，前5局僅被敲出1安打，包括讓大谷兩度敲出滾地球出局，演出完美壓制，帶著1：0領先進入後段戰，道奇在6局下的攻勢大谷擔任首位打者敲出安打，貝茲補上逆轉兩分砲，艾德曼（Tommy Edman）續敲安打，也讓勇士決定換投。史密斯（Will Smith）的安打繼續為道奇添分，塞爾最終留下5局被敲4安打、失3分承擔敗投。

大谷翔平4打數敲出1安打，除了第6局的安打之外，另外3打席都是滾地球出局。

大聯盟史上衛冕冠軍開季最長連勝紀錄，由1933年洋基隊7連勝保持，道奇這一勝入袋追平，下一戰將挑戰史無前例的紀錄。

大谷翔平雖沒開轟，但靠著安打帶動攻勢。（路透）
大谷翔平雖沒開轟，但靠著安打帶動攻勢。（路透）

道奇 大谷翔平 洋基

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