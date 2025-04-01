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MLB／去年拿魚雷棒→今年肘傷進傷兵？史丹頓不想回答這一題

記者陳宛晶／即時報導
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史丹頓。(美聯社)
史丹頓。(美聯社)

「魚雷球棒」成為今年大聯盟開季最熱話題，但其實這支球棒並沒有多數人以為的那麼新潮，洋基隊「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）去年就有1支固定使用的魚雷球棒，包括狂掃7轟的季後賽

史丹頓今年因春訓時雙手手肘都有發炎狀況被放進傷兵名單，當時曾透露與適應球棒有關，而他正是在去年就使用魚雷球棒的打者，外界當然也好奇傷勢是否為魚雷球棒帶來的副作用？

史丹頓說：「你們不會得到你們想要的故事，如果這是你們想問的，我不會回覆這一題。」他表示，從傷兵名單回歸後，自己會繼續使用魚雷球棒。

談到魚雷球棒，史丹頓表示，「簡單來說，只要你感覺手裡握起來舒服，你就可以嘗試，我們是習慣性的動物，這就像是手套或手臂的延展性一樣，你必須去凹凹它，只要能抓到平衡就沒有問題，而魚雷球棒就是要去嘗試你想要的擊球甜蜜點是要多大。」

史丹頓更直言：「這是一件很有意義的事，但也讓你開始思考，為什麼100多年來沒人想到呢？」魚雷球棒開季狂轟濫炸，但史丹頓低調回應球棒對打擊帶來的加乘效果，「我不知道數字說明什麼，但這對我來說，我的成績並不是突然之間變得不真實。」

魚雷球棒的發明者連恩哈特（Aaron Leanhardt）昨天受訪提到，啟發魚雷球棒的瞬間，「我想應該是球員發現他們擊球的位置，並非球棒最粗的位置，他們每個人面面相覷，開始想如果翻轉球棒會怎樣呢？聽起來很愚蠢，但何不試試看呢？」

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