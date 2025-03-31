我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普態度急轉彎？稱相信普亭不會食言 但警告勿觸他「心理期限」

TikTok出售期限逼近 川普：會在4月5日前敲定

大魯閣棒壘球打擊場進軍美國 插旗休士頓、鳳凰城、洛杉磯

中央社／台北31日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
大魯閣美國首家棒壘球打擊中心3月28日在德州休士頓Katy正式開幕。（圖／大魯閣提供）
大魯閣美國首家棒壘球打擊中心3月28日在德州休士頓Katy正式開幕。（圖／大魯閣提供）

台灣知名棒壘球打擊場「大魯閣」31日宣布，經一年籌備與發展，美國首家棒壘球打擊中心28日在德州休士頓凱蒂（Katy）開幕，今年也將在鄰近台積電美國廠的亞利桑納州鳳凰城市區，開設第2家與第3家分店。

大魯閣2023年7月成立美國公司，初始資本額為300萬美元，隨著美國市場布局深化，大魯閣美國公司2024年6月進一步增資至2000萬美元，同時，台灣健身品牌柏文（健身工廠）也參與增資，持股15%。

大魯閣透過新聞稿宣布，進軍美國市場的首家大魯閣棒壘球打擊中心開幕，位於德州休士頓Katy的購物商場內，結合棒壘球打擊、投球訓練、AI互動打擊、投籃機、迷你保齡球、飛鏢、各類遊戲機及餐飲服務。

台灣知名棒壘球打擊場「大魯閣」在美國休士頓開首家分店，試營運兩周以來，吸引不少人...
台灣知名棒壘球打擊場「大魯閣」在美國休士頓開首家分店，試營運兩周以來，吸引不少人潮。（圖／大魯閣提供）

大魯閣說明，休士頓是美國第4大城，是棒球文化濃厚的城市，為休士頓太空人隊（Houston Astros）的主場，當地對棒壘球運動廣泛市場基礎。此外，Katy地區為休士頓都市圈內發展最快的區域之一，擁有大量家庭客群及年輕運動愛好者，消費力強勁。

大魯閣表示，在台灣擁有超過20年的運動娛樂經驗，並結合日本超過50年的棒壘球設備技術，提供打擊體驗。大魯閣美國公司營運與管理團隊皆為美國在地聘任，未來將積極拓展美國市場，已選定德州、亞利桑納州及加州作為第一階段的發展重點。

Katy地區為休士頓都市圈內發展最快的區域之一，擁有大量家庭客群及年輕運動愛好者...
Katy地區為休士頓都市圈內發展最快的區域之一，擁有大量家庭客群及年輕運動愛好者，消費力強勁。（圖／大魯閣提供）

繼休士頓Katy店後，大魯閣表示，計畫於2025年6月初及7月初，在亞利桑納州鳳凰城市區開設第2家與第3家分店。今年下半年，德州聖安東尼奧、休士頓市區，以及加州洛杉磯的門市將陸續開幕。

休士頓 德州 亞利桑納州

上一則

MLB／教士開季4連戰橫掃勇士 緊咬道奇只落後半場勝差

下一則

NBA／灰狼、活塞爆嚴重衝突 球員+教練共7人遭驅逐出場

延伸閱讀

NCAA／奧本攜休士頓晉級「最終4強」 各區第1種子全數出線

NCAA／奧本攜休士頓晉級「最終4強」 各區第1種子全數出線
貿易戰升溫 美國Q1公債表現出色 券商建議押注中期債

貿易戰升溫 美國Q1公債表現出色 券商建議押注中期債
川普外交政策亂流 歐洲盟邦重新思考是否依賴「美製武器」

川普外交政策亂流 歐洲盟邦重新思考是否依賴「美製武器」
法媒：6成法人支持抵制美貨 年輕學生1原因照樣光顧麥當勞

法媒：6成法人支持抵制美貨 年輕學生1原因照樣光顧麥當勞

熱門新聞

洋基隊29歲捕手艾斯卡拉。（路透）

MLB／從Uber司機變大聯盟球員 洋基29歲捕手圓夢落淚

2025-03-23 03:33
曼斐斯灰熊的總教練詹金斯。（美聯社）

正朝NBA西區季後賽邁進 灰熊意外宣布開除總教練

2025-03-28 18:52
巴特勒。（路透）

NBA／巴特勒邁阿密開咖啡店 勇士成員沒打折還要被加價

2025-03-25 04:10
NBA密爾瓦基公鹿球星里拉德。（路透）

NBA／公鹿壞消息 當家後衛里拉德「血栓」無限期缺陣

2025-03-25 22:43
勇士隊當家球星柯瑞。（路透）

NBA／柯瑞個人訓練「不對勁」柯爾：盼周五回歸

2025-03-25 20:45
世界女網排名第一的莎芭蓮卡29日拿下邁阿密公開賽后冠。（歐新社）

網球／莎芭蓮卡直落2 奪下邁阿密網賽女單冠軍

2025-03-29 21:25

超人氣

更多 >
自己沖煮咖啡總和店裡天差地別？ 最常犯的錯有這三個

自己沖煮咖啡總和店裡天差地別？ 最常犯的錯有這三個
受訪被問尋求第3任？川普：我不是在開玩笑

受訪被問尋求第3任？川普：我不是在開玩笑
一代萬人迷 李察張伯倫逝世 刺鳥、豪情三劍客深植人心

一代萬人迷 李察張伯倫逝世 刺鳥、豪情三劍客深植人心
不知民間疾苦？沒常識？ 趙露思新綜藝 刪減爭議片段挨轟

不知民間疾苦？沒常識？ 趙露思新綜藝 刪減爭議片段挨轟
理財長者篇／出現3跡象 子女應接手替父母理財了

理財長者篇／出現3跡象 子女應接手替父母理財了