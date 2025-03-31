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MLB／教士開季4連戰橫掃勇士 緊咬道奇只落後半場勝差

記者藍宗標／即時報導
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教士隊投手皮維塔30日先發7局只被揮出1支安打，領軍5：0擊敗勇士隊。（美聯社）
教士隊投手皮維塔30日先發7局只被揮出1支安打，領軍5：0擊敗勇士隊。（美聯社）

教士隊開季氣勢無法擋，第4號投手皮維塔（Nick Pivetta）昨天先發7局只被揮出1支安打，領軍5：0擊敗勇士隊，在聖地牙哥主場完成4連戰橫掃，只落後道奇隊半場勝差。

大聯盟各隊完成新球季第1個本土系列賽，道奇包括之剪海外開幕戰在內，對小熊、老虎隊5戰全戰，暫居大聯盟之首，教士是第2支開季4勝球隊。

教士在春訓首日與32歲右投皮維塔（Nick Pivetta）簽下4年5500萬美元合約，他從紅襪隊重返國聯首戰，用82球完成7局任務，只被揮出1安、未保送，投出4次三振，以優質內容奪下本季首勝。

教士上次開季4連勝是1998年，最後也奪下國聯冠軍，勇士連續兩場比賽遭完封，繼2021年之後再嘗開季4連敗的滋味。

教士昨天揮出9支安打，勇士只有1支，馬恰多（Manny Machado）、波賈茲（Xander Bogaerts）、梅里爾（Jackson Merrill）、洛克里奇（Brandon Lockridge）先後揮出二壘打，各有1分打點。

道奇昨天休兵，今天將繼續在洛杉磯主場出賽，和勇士進行3連戰，本季將和教士交手13場，6月10日首次在聖地牙哥對決。

道奇 聖地牙哥 洛杉磯

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