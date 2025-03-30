MLB／道奇3轟狂取5連勝 大谷被敬遠 跑出本季首盜

大谷2打數無安打。(美聯社)

貝茲（Mookie Betts）29日雖然休兵，但29日扛起第二棒的赫南德茲（Teoscar Hernandez）沒有辜負任務，在大谷翔平 被故意四壞保送後，敲出超前的二壘安打，加上打線3轟，道奇 隊就以7：3擊敗老虎隊，拿下開季5連勝。

道奇先發投手佐佐木朗希 只投了1.2局，就因用球數來到61球而退場，最大問題還是控球，面對12人次出現4次四壞保送，加上被敲3支安打，丟掉2分，延續前一場在東京投3局出現5次四壞的困境。

不過道奇在1局下就靠弗里曼（Freddie Freeman）的陽春砲追回1分，2局下帕赫斯（Andy Pages）積極跑壘形成安打後，康佛托（Michael Conforto）的二壘安打敲回追平分。

5局下在2出局、三壘有人時輪到大谷翔平上場打擊，站在投手丘上的是右投歐森（Reese Olson），因此老虎選擇故意四壞保送左打大谷，然而右打的赫南德茲耐心選球後等到失投，敲出三壘線邊的二壘長打，連大谷也跑回本壘攻下2分超前。

道奇後面兩局持續追加分數，6局下史密斯（Will Smith）敲出陽春砲，7局下艾德曼（Tommy Edman）也轟陽春砲，弗里曼也有1分打點二壘打，這兩分苦主都是前田健太，7局登板的他也對大谷翔平投出保送，大谷也跑出本季首盜。

此戰共有3名日籍球員出賽，佐佐木朗希1.2局掉2分無關勝敗，前田健太2局被敲2支安打丟掉2分，擔任第一棒指定打擊的大谷翔平則是2打數無安打，中斷開季連4場敲安，但有2次四壞保送、跑回2分。