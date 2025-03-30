MLB／洋基開賽3球3轟 貝林傑：當時就砰砰砰 領先3分

紐約洋基強打賈吉29日單場3發包括滿貫彈，全隊最後在隊史首次的單場9轟支援下，以20比9大勝密爾瓦基釀酒人。(美聯社)

紐約洋基 新打線29日寫下MLB 紀錄，3名MVP打者首局連續3球均轟出全壘打；另外強打賈吉個人3響包括滿貫砲，全隊最後在隊史首次的單場9轟支援下，以20：9大勝密爾瓦基釀酒人。

洋基今年由3名MVP（最有價值球員）串連的新打線，29日面對去年曾是隊友的釀酒人左投柯特斯（Nestor Cortes）。第1局先由高史密特（Paul Goldschmidt）鎖定第1球開轟，貝林傑（Cody Bellinger）咬準第2球擊出中右外野全壘打，接著第3棒賈吉（Aaron Judge）又把第3球掃出左外野全壘打牆，3人聯手寫下美國職棒大聯盟MLB史上首次出現的前3球連3轟。

賈吉去年以58支全壘打獲得他第2個美國聯盟最有價值球員獎，29日繼高史密特首打席全壘打與貝林傑首支洋基全壘打後，他新賽季首轟也同場報到，締造洋基隊史首次比賽一開始前3棒連續擊出全壘打。

貝林傑表示，「當時就『砰，砰，砰』，我們領先3分」，「這太令人興奮。我們喜歡這個陣容，喜歡這個陣容的深度，喜歡這個更衣室裡的球員。」

洋基1局下2出局後，威爾斯（Austin Wells）也轟出本局第4支全壘打，創下隊史首局4轟的紀錄。最終賈吉單場3響拿下8打點，寫下個人打點紀錄，其中包括第3局的滿貫砲，這也是他職涯的第9支。

洋基全隊29日賞給釀酒人單場9支全壘打也創下隊史另一紀錄，最後全隊是以20：9大勝。MLB史上，單場比賽9轟的紀錄之前只有2次：多倫多藍鳥1987年對上巴爾的摩金鶯時敲出10支全壘打，締造紀錄；辛辛那提紅人1999年對費城 費城人的比賽則是打出9支紅不讓。

賈吉本場第3支全壘打出現在第4局，他從湯瑪斯（Connor Thomas）手中擊出2分砲。史上僅有1名洋基球員有過單場4轟，那就是「鐵馬」蓋里格（Lou Gehrig）1932年6月3日於費城所寫下的紀錄。賈吉轟出第3彈後，隊友希望他能在最後2個打席加入「鐵馬」成為傳奇。

賈吉同時也是第4名至少在3場比賽打出至少3支全壘打的洋基隊員，其他3人分別是蓋里格的4次，還有迪馬喬（Joe DiMaggio）與A-Rod羅德里格斯（Alex Rodriguez）。

賈吉表示，「這是非比尋常的一組人」，「每當你提到這些人，提及他們在比賽中的成就以及他們的職業生涯，都是與眾不同的。我們的故事還沒有結束。我會繼續加入更多名單之中。」