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MLB／美國4大職業運動最資深球員 韋蘭德先發5局獲好評

記者藍宗標／即時報導
巨人隊42歲老將韋蘭德本季初登板，對紅人隊先發5局失兩分。(美聯社)
巨人隊42歲老將韋蘭德本季初登板，對紅人隊先發5局失兩分。(美聯社)

巨人隊42歲老將、3屆塞揚獎投手韋蘭德（Justin Verlander）本季初登板，對紅人隊先發5局失兩分，退場時2：2平手，生涯20年總勝場數停在262勝，仍是大聯盟現役最多勝投手，紅人終場3：2獲勝。

韋蘭德今天在辛辛那提登板，用83球完成5局任務，最快球速95.9英里，被揮出6支安打、出現1次保送，投出5次三振，一度以2：0領先，3局下被麥克連（Matt McLain）轟出陽春砲，5局下再被克魯茲（Elly De La Cruz）揮出安打追平比數，此役無關勝敗。

巨人6局下推出第2任投手畢文斯（Spencer Bivens），1出局後被恩卡納席昂．史崔德（christian encarnacion-strand）轟出陽春砲種下敗因，紅人一路領先到終場，本季首勝開張。

巨人和韋蘭德簽下1年1500萬美元合約，官網指出，他是大聯盟現役最年長球員，輝煌生涯甚至超越棒界，這位經驗豐富的右投手也是美國四大職業運動最資深的現役運動員，這個榮譽說明他在投手丘上的競爭力。

韋蘭德也是2009年「巨怪」強森（ Randy Johnson）之後，巨人近15年最年長的先發投手，自評本季初登板：「不是很好、也不是很糟糕，但和前一季相較，向前邁出一步。」

韋蘭德去年效力太空人隊，17場先發投出5勝6敗，防禦率5.48寫下生涯單季最差數字，

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