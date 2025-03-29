MLB／保送太多仍是問題 佐佐木朗希僅投1.2局就退場

佐佐木朗希。（路透）

道奇 隊「令和怪物」佐佐木朗希 的大聯盟第二場先發局數再縮短，僅投1.2局就用了61球而提前退場，四壞球保送過多依舊是問題，面對12人次投出4次保送。

佐佐木朗希29日開賽就先被麥金斯崔（Zach McKinstry）敲出安打，接著依序是三振、被安打、飛球出局、保送，2出局後面對滿壘，瑪格（Manuel Margot）敲出的三壘軟弱滾地球，佐佐木下丘撿起已來不及傳往一壘，丟掉1分後又投出保送再送1分，才好不容易用滾地球抓到第3個出局數。

第1局佐佐木朗希就投了41球，其中僅24顆是好球，2局上又是保送開局，抓到兩出局後佐佐木朗希再投出保送，此時道奇總教練羅伯茲 （Dave Roberts）走上場，親自把佐佐木換下場，佐佐木退場時露出懊惱的表情。

佐佐木朗希在東京開幕系列賽第二場的大聯盟初登板，3局僅被敲1支安打，但因5次四壞球而丟掉1分，另有3次三振，29日則是1.2局被敲3支安打，出現4次四壞球，丟掉2分，總計61球僅32顆好球。

雖然丟掉2分，不過道奇隊在1局下就靠弗里曼（Freddie Freeman）的陽春砲追回1分，2局下帕赫斯（Andy Pages）積極跑壘形成安打後，康佛托（Michael Conforto）的二壘安打敲回追平分。