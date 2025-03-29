MLB／大谷延長賽敲安鋪路 貝茲再見轟助攻道奇4連勝

貝茲敲出再見三分砲，完成本季首次單場雙響。（路透）

道奇 隊日本 球星大谷翔平 28日僅敲出1安，但還有2位MVP，弗里曼（Freddie Freeman）的追平砲先幫助山本由伸逃敗，貝茲（Mookie Betts）本季首轟一度超前，延長賽再補上再見轟，幫助道奇以8：5擊敗老虎隊，延續開季4連勝。

先發投手山本由伸繼東京開幕戰後再登板，在道奇主場繳出5局10K演出，單場三振數寫下個人旅美以來新高，只不過被敲的5支安打包含2發陽春砲，來自丁格勒（Dillon Dingler）、托瑞斯（Gleyber Torres），丟掉2分。

道奇隊前半段遭到前隊友弗列爾提（Jack Flaherty）壓制，全隊首安直到5局下才誕生，不過6局下在大谷敲出滾地球出局後，貝茲先敲出安打，弗里曼鎖定第一球揮棒，敲出中外野、飛行距離411呎的追平兩分砲。

弗列爾提先發5.2局後退場，被敲3支安打丟掉2分，結果是無關勝敗，而山本由伸也避免本來可能的敗投。

8局下大谷翔平吞K成為第2個出局數，但剛克服怪病歸隊的貝茲從維斯特（Will Vest）手中敲出左外野陽春砲，本季首轟讓道奇隊取得領先。

今年剛加入道奇隊的史考特（Tanner Scott）扛起終結者，卻在9局上失守，開局被敲安後雖然抓到2出局，卻被瑪格（Manuel Margot）敲出安打而丟掉追平分。

延長賽10局上老虎隊在2出局、一三壘有人時，丁格勒的三壘安打敲回2分再次超前，而道奇隊在10局下由康佛托（Michael Conforto）的二壘安打先追回1分，壽星史密斯（Will Smith）代打敲安追平。

輪到大谷翔平也敲安延續攻勢，並且盜上二壘，貝茲在2好3壞下，直接把球再次掃到左外野牆外，用3分砲說再見，本季首轟、首次單場雙響砲都在此役誕生。

大谷翔平前4打席，首打席選到四壞保送後，4局下敲出飛球出局、6局下滾地球出局、8局下被三振，直到延長賽才敲出安打，延續開季連4場敲安，全場4打數1安打，打擊率3成75。