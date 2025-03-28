MLB／老虎來踢館 大谷雙安+開轟 道奇開季3連勝

大谷翔平本季第2轟出爐，幫助道奇開季3連勝。（路透）

道奇 隊帶著二連勝從日本東京凱歸，27日迎戰美國本土賽季全面開打，大谷翔平 貢獻雙安，包括一發反方向陽春砲，幫助道奇在主場以5：4險勝老虎隊，開季3連勝。

大谷翔平此役4打數敲出2安打，面對老虎塞揚投手史庫柏（Tarik Skubal），大谷首打席打成一壘方向滾地球出局，第2打席強勁滾地球打出右邊防線形成安打，第3打席在一壘有人時打向二壘防區，二壘手貝耶茲（Javier Báez）接球後傳二壘抓下出局數。

大谷第7局面對漢尼菲（Brenan Hanifee），滿球數後將一顆95.8哩的伸卡球掃出左外野看台，這發陽春砲為道奇打下保險 分，擴大為5：3領先，這也是大谷的本季第2轟，在東京巨蛋、道奇球場各炸一發。

道奇打線此役先在2局下靠艾德曼（Tommy Edman）陽春砲先馳得點，但先發投手史奈爾（Blake Snell）投球也有狀況，4局上出現2保送、被敲1安打形成滿壘，因暴投掉分，5局上再被敲2安打、1保送再度面臨滿壘，馬格特（Manuel Margot）敲出高飛犧牲打，老虎一度反握2：1領先。

5局下赫南德茲（Teoscar Hernández）的三分砲，為道奇一棒逆轉戰局，但兩隊差距一路緊咬，大谷的陽春砲短暫將優勢擴大為5：3，老虎隨即在8局上麥金斯崔（Zach McKinstry）三壘打開路，卡本特（Kerry Carpenter ）補上高飛犧牲打，又讓雙方差距回到1分。

崔能（Blake Treinen）9局上把關1分領先，安打、保送連連，面對一出局、一二壘有人危機，先面對史威尼（Trey Sweeney）賞出三振，再讓奇斯（Colt Keith）打向一壘界外區遭到接殺，驚險守成。