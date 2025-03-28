MLB／戈爾開幕戰13K 刷新國民隊史紀錄

戈爾的單場13K寫下國民隊史新紀錄。（路透）

美職大聯盟國民隊26歲左投戈爾（MacKenzie Gore）第一次扛起開幕戰先發，就繳出6局13K無失分的破隊史紀錄好投，然而退場後牛棚放火不僅燒掉他的勝投，最終更在延長賽10局以3：7敗給費城 人隊。

戈爾27日面對費城人隊以93球投完6局，僅被敲出1支安打，沒有失分外還送出13次三振，成為大聯盟史上第2位開幕戰13K無失分且無保送的投手，前一人是1967年的名人堂投手吉布森（Bob Gibson）。

戈爾的單場13K也寫下國民隊史新紀錄，超越2019年薛則（Max Scherzer）對大都會 隊的單場12K，戈爾表示，自己比賽中沒有注意三振數字，「投完之後才有人告訴我，我不知道如何形容這個感覺，但很酷，真的非常有趣。」

戈爾也成為大聯盟史上第2位在開幕戰投出雙位數三振並且無失分的投手，前一人是1934年的瓦奈克（Lon Warneke），而且沒有保送是第一人，瓦奈克當年投出2次保送。

戈爾27日速球最快球速98哩、均速95.8哩，另外搭配滑球、曲球、變速球以及卡特球迷惑打者，被三振的哈波（Bryce Harper）也給予好評，「他27日投得很好，善用好球帶擾亂我們的平衡。」

戈爾退場時國民隊以1：0領先，然而7局上哈波就敲出追平陽春砲，史瓦柏（Kyle Schwarber）跟進超前轟，國民隊雖在8局下扳平落後，但10局上一口氣丟掉4分而吞敗，戈爾無關勝負。