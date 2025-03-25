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MLB／貝玆回歸MVP連線瘦了一圈：我現在狀況很好

記者蘇志畬／即時報導
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貝茲重返先發打線。（美聯社）
貝茲重返先發打線。（美聯社）

美國職棒大聯盟道奇隊25日有好消息，與怪病奮戰的貝茲（Mookie Betts）重返先發打線，25日在對天使隊的熱身賽扛起第2棒、游擊手，與大谷翔平、弗里曼（Freddie Freeman）再次組成MVP連線。

貝茲在前往東京海外開幕戰前感到腸胃不適，缺席兩場開幕戰提前返美，找不到不時嘔吐的原因，體重也掉了約10公斤，直到25日才重返熱身賽打線，然而身形明顯瘦了一圈。

25日賽前練習結束後，貝玆被問到身體狀況時表示：「我現在狀況很好，非常好，已經完全恢復正常。」總教練羅伯玆（Dave Roberts）則表示，25日預計讓貝玆打3個打數、防守4到5局。

貝玆本人希望能夠趕上28日對老虎隊的美國開幕戰，而道奇隊預計明天再讓他在模擬賽上場一次，評估一下身體狀況。

貝玆25日首打席敲出滾地球，全力衝往一壘的動作看不出異狀，3局上敲出一壘飛球出局、6局上則是敲出二壘滾地出局，守備上一次機會無失誤，在6局下防守時被換下場休息。

大谷翔平25日也提前退場，僅打2打席，1局上敲出飛球出局後，3局上敲出二壘安打，不過道奇隊該局未得分，6局上被代打換下，羅伯玆賽前即預告，為了讓大谷備戰美國開幕戰，會讓他打2到3打席後就休息。

道奇 大谷翔平

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