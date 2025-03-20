我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

78歲秦漢隔24年回歸台劇 劉若英邀約破「算命師斷言」

「關稅要來了」川普公開施壓鮑爾 叫Fed最好降息

MLB／移防左外野 太空人亞土維春訓守備率僅8成

記者蘇志畬／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
亞土維本季將移防外野，但春訓守備率僅8成13，適應上出現不小問題。(路透資料照片)
亞土維本季將移防外野，但春訓守備率僅8成13，適應上出現不小問題。(路透資料照片)

太空人隊34歲老將亞土維（Jose Altuve）本季移防左外野，沒想到19日在一、三壘有人狀況下發生個人春訓第3次失誤，還是已鎖定飛球狀況下發生的掉球失誤，紀錄上記為失誤加高飛犧牲打，賽後受訪時他也直呼不滿意。

由於太空人前當家三壘手布萊格曼（Alex Bregman）轉戰紅襪隊，外野手塔克（Kyle Tucker）被交易至小熊隊，為了幫交易來的巴瑞德斯（Isaac Paredes）騰出一個內野空間，太空人選擇將亞土維這名二壘老將擺到左外野。

不過目前看來亞土維還需要時間適應，畢竟他14年大聯盟生涯，先發二壘的場次高達1749場，幾乎已成為太空人二壘的代名詞。今年春訓他在外野10場出賽，16次守備機會竟發生3次失誤，守備率僅8成13。

亞土維受訪表示，自己對這幾天的狀況真的不太滿意，但他會盡自己所能，「我想我最後可以在左外野繳出好表現，我以前也遇到過艱難的處境，但我都克服了。」亞土維也向球迷保證，自己會成為一名優秀的外野手。

太空人

上一則

NBA／湖人首節就轟46分 唐西奇31分鑿金塊率隊3連勝

下一則

場邊人語／都是替補 牛仔失哺

延伸閱讀

MLB／佐佐木朗希初登板飆火球 3局失1分

MLB／佐佐木朗希初登板飆火球 3局失1分
MLB／大谷翔平重拾二刀流時程 執刀醫稱須審慎評估

MLB／大谷翔平重拾二刀流時程 執刀醫稱須審慎評估
MLB東京開幕戰逢櫻花季 大谷帶動票房 日本旅遊更旺了

MLB東京開幕戰逢櫻花季 大谷帶動票房 日本旅遊更旺了
1周變9個月 2名受困太空人結束任務 終於重返地球

1周變9個月 2名受困太空人結束任務 終於重返地球

熱門新聞

大谷翔平(右)與長嶋茂雄合影。(擷自大谷翔平IG)

大谷翔平合影長嶋茂雄 日本棒球英雄會面令球迷淚目

2025-03-15 13:36
斯威雅蒂在比賽中向裁判抱怨。(歐新社)

網球／被17歲天才打到崩潰 斯威雅蒂對球僮怒揮球遭噓

2025-03-14 23:59
道奇隊弗里曼（Freddie Freeman）挑戰海膽。（擷自大谷翔平IG）

大谷翔平請客 177公斤鮪魚上桌 弗里曼挑戰海膽吃完笑了

2025-03-16 13:18
道奇隊遠征東京，班達、史考特、史奈爾帶回滿滿戰利品。圖／取自道奇官方IG

MLB／逛超商遇到大谷翔平賣飯糰 史奈爾：我認識他

2025-03-15 16:58
小熊隊投手今永昇太(左)、外野手鈴木誠也(右)今天接受媒體聯訪。

MLB／扛開幕戰今永昇太感受壓力 晚會幽默致詞逗笑隊友

2025-03-14 00:50
大谷翔平找來名廚宴請道奇隊友。（取材自大谷翔平官方Instagram）

MLB／大谷翔平找的晚宴名廚曝光 最難預訂壽司、燒鳥店都來了

2025-03-17 00:40

超人氣

更多 >
4生肖「人生不走下坡路」人到中年如猛虎 運勢漲一波

4生肖「人生不走下坡路」人到中年如猛虎 運勢漲一波
「十分危險、已逃往中國」 南加豪宅槍殺案嫌犯鎖定

「十分危險、已逃往中國」 南加豪宅槍殺案嫌犯鎖定
金賽綸遭爆生前有婚姻 李鎮浩絕地反攻網友看呆了

金賽綸遭爆生前有婚姻 李鎮浩絕地反攻網友看呆了
旅外美國公民財產放外國配偶名下可省稅？富豪踢到鐵板

旅外美國公民財產放外國配偶名下可省稅？富豪踢到鐵板
解密檔案透露甘迺迪遇刺是「CIA內部小集團」所為？

解密檔案透露甘迺迪遇刺是「CIA內部小集團」所為？