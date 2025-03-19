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大谷翔平本季首轟佐佐木朗希登板 道奇擒小熊摘2連勝

中央社東京19日綜合外電報導
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美國職棒大聯盟（MLB）海外開幕系列賽第二戰今天繼續在東京巨蛋舉行，大谷翔平本季首轟出爐。美聯社
美國職棒大聯盟（MLB）海外開幕系列賽第二戰今天繼續在東京巨蛋舉行，大谷翔平本季首轟出爐。美聯社

美國職棒大聯盟（MLB）海外開幕系列賽第二戰今天繼續在東京巨蛋舉行，大谷翔平本季首轟出爐，備受矚目的「令和怪物」佐佐木朗希也第一次在大聯盟亮相，終場洛杉磯道奇6比3擊敗芝加哥小熊，拿下2連勝。

道奇派出23歲的佐佐木朗希先發主投。過去效力日本職棒千葉羅德海洋隊的朗希，休賽季利用入札制度挑戰大聯盟，以小聯盟約加盟道奇，備受矚目。1局下登板便火球連連，最快時速高達100.5英里（近161.7公里），並三振小熊第二棒、同胞鈴木誠也，大聯盟生涯首K入袋。

2局上半，道奇靠著2支安打、保送、捕手捕逸及高飛犧牲打，率先攻下2分。

3局上兩人出局無人在壘，艾德曼（Tommy Edman）轟出左外野陽春砲，這也是兩隊系列賽首度出現的全壘打，道奇3比0領先。

3局下朗希陷入亂流，在解決首名打者後，先是被敲內野安打，接著被盜壘以及連續送出3次保送，讓小熊追回1分。不過朗希及時恢復球威，以連兩K化解自己造成

的危機，也完成今天的投球任務。

朗希總計投3局56球，只有25球是好球，控球不盡理想。雖然僅被敲1支安打還送出3次三振，但有5次保送，掉1分，防禦率3.00，與勝負無關。

4局上道奇攻勢再起，耶南德茲（Enrique Hernandez）咬住四縫線快速球，擊出390英尺的兩分砲，道奇拉開差距到5比1。小熊4局下趁道奇換投要回1分，仍以2比5落後。

5上大谷翔平將一記99英里速球揮出中外野牆外，試圖把球接進手套的球迷球未接穩，讓球掉回場內，裁判認定是全壘打無誤，大谷本季首轟出爐。

小熊5局下扳回一城，接下來4局雙方未再進帳分數，終場道奇6比3取得二連勝。

大谷今天與昨天一樣擔任第一棒指定打擊，第1局首打席是敲出左外野深遠飛球出局，3局上第二打席則是一壘滾地出局。

5局上一人出局後，大谷將一記99英里速球扛出中外野牆外，試圖把球接進手套的球迷球未接穩，讓球掉回場內，裁判判定是全壘打無誤，大谷本季首轟出爐。他的第4打席是遭到故意保送，全場日本球迷對小熊投手報以噓聲。第5次登場打擊再獲保送。

昨天兩隊的首戰，大谷翔平在家鄉父老加油聲下，繳出2安打2得分的成績單，率道奇4比1擒伏小熊。

道奇派出23歲的佐佐木朗希先發主投。美聯社
道奇派出23歲的佐佐木朗希先發主投。美聯社

道奇 大谷翔平 佐佐木朗希

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MLB／佐佐木朗希初登板飆火球 3局失1分

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