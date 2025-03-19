MLB／大谷翔平球衣繡「金標」全大聯盟僅6人能穿 鞋底還藏了愛犬

大谷翔平球衣上有「金色大聯盟Logo」。(美聯社)

大谷翔平 將從東京巨蛋展開2025年大聯盟球季首戰，在當地時間18日下午5點30分走到場上進行訓練，引起球迷驚呼，而眼尖媒體更注意到他的釘鞋有巧思，愛犬Decoy就藏在腳底下。

大谷翔平面對小熊隊擔任道奇 隊先發第一棒、指定打擊，在開賽前約1個半小時來到場上，馬上引起球迷、媒體拿起鏡頭緊追著他，大谷到左外野進行傳接，隨後拋了一顆球到觀眾席上給一位男孩。

大谷翔平穿上與上季不同的新鞋，新的New Balance戰靴鞋面以灰色為主色，搭配紅色、藍色，驚喜出現在他抬起腳時，Decoy就在鞋底上奔馳。

大谷的愛犬Decoy此行並未一起來到東京，而是留在洛杉磯家中陪伴太太真美子，但以不同的形式陪伴「把拔」征戰海外賽。

眼尖的球迷也發現，大谷翔平球衣上有「金色大聯盟Logo」，全聯盟只有6人享用這項榮耀，除國聯MVP大谷翔平外，還有美聯MVP洋基 隊賈吉（Aaron Judge）、國聯塞揚勇士隊塞爾（Chris Sale）、美聯塞揚老虎隊史庫柏（Tarik Skubal）、國聯新人王海盜隊史肯斯（Paul Skenes）和美聯新人王洋基希爾（Luis Gil）。

中央社報導，大谷翔平賽後表示，雖然自己通常在打擊時不會緊張，但這次比賽開始時，難得感到緊張。