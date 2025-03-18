MLB／現役球員投票 大谷是「當今最強」賈吉竟然不是第2？

大谷翔平奪得由現役球員票選出的「當今最強棒球員」最高票。（路透）

美國職棒大聯盟（MLB ）官網近日公布了一項由現役球員票選出的「當今最強棒球員」，洛杉磯道奇 隊二刀流球星大谷翔平 毫無懸念地奪得最高票，展現出他在棒球界的獨特地位，甚至有球員形容他是「獨一無二的存在」。

這項匿名調查由MLB官網的隨隊記者在春訓期間針對各隊球員進行，共有超過100名球員參與投票，最終結果顯示大谷翔平以壓倒性的票數成為現役球員心目中的最強棒球員。

MLB記者莫菲（Brian Murphy）在報導中提到，一位國聯三壘手直言：「答案非常明顯。」他進一步解釋，大谷翔平能夠在單季擊出50支全壘打、完成50次盜壘，還能擔任球隊的王牌投手，這樣的表現讓他在4年內3度全票獲得年度MVP，足見他的影響力與實力。

不僅如此，一名美聯牛棚投手也對大谷翔平的表現給予極高評價：「我們對他的表現讚不絕口，這應該不會停止，因為他真的太不可思議了。」這次調查中，大谷在所有問卷問題中得票率均為最高，進一步證明他在現役球員心中的地位。

這次票選結果最令人意外的是，排名第二的並非紐約洋基隊的「法官」賈吉（Aaron Judge），而是堪薩斯皇家隊的明星游擊手惠特（Bobby Witt Jr.）。

報導指出，惠特已經成為大聯盟最全面的球員，無論是在打擊、跑壘、守備等方面都達到頂尖水準。他在上個賽季繳出MVP等級的成績，161場比賽中擊出32轟、31次盜壘、211支安打，OPS高達0.977，WAR值更是高達9.4，並且在各項進階數據中均名列MLB游擊手榜首。雖然去年美聯MVP最終由大谷獲得，但這次票選結果顯示，許多現役球員認為惠特已是當今棒壇的第二強球員。

至於排在第3名的賈吉，在上一季全票獲選美聯MVP後，仍獲得多數球員敬重。排在第4、5名的則分別是道奇全能強打貝茲（Mookie Betts）與德州遊騎兵（Texas Rangers）明星游擊手席格（Corey Seager）。

前5名之外，亞特蘭大勇士隊的亞古納（Ronald Acuna Jr.）、今年轉戰紐約大都會隊的索托（Juan Soto）等球星也獲得不少球員的支持，顯示他們仍是當今最具影響力的球員之一。

自從2024年與道奇簽下10年7億美元的破紀錄合約以來，大谷翔平不僅在場上展現無可匹敵的二刀流實力，也在全球擁有極高人氣。他的成功不僅打破傳統棒球界的認知，更讓世界見證了一名球員可以同時成為頂級打者與王牌投手的可能性。

道奇隊友形容，大谷在美國已擁有可觀的人氣，但在他家鄉日本的人氣更是驚人。有人將其比喻為披頭四（The Beatles）、或者是小賈斯汀（Justin Bieber），但最貼切的形容，莫過於「就像喬丹（Michael Jordan）之於美國」，在日本隨處都能看到大谷的代言廣告、紙板立牌等。

不論球技或人氣，大谷翔平顯然已成為全球棒球界獨一無二的象徵，也在本次球員票選中再度奠定他當今最強棒球員的無可動搖地位。