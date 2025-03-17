我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

前香港首富、恒基地產創辦人李兆基逝世 享壽97歲

縱火案又1起 時報廣場1男遭人潑液體點火燒傷 嫌犯逃逸

MLB／道奇官網形容大谷「俯瞰城市」 隊友直言他是日本版喬丹

記者藍宗標／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
大谷翔平(中)與教頭羅伯茲(右)。 （美聯社）
大谷翔平(中)與教頭羅伯茲(右)。 （美聯社）

道奇隊飛往日本進行大聯盟海外開幕戰前，全隊對於大谷翔平「無所不在」已經做好心理準備，不過到了東京實際感受他的超級魅力，還是驚訝不已，道奇官網很乾脆形容：「在日本隨處可見翔平的人氣。」

大谷在日本廣告接不完，官網特別指出在熙熙攘攘的街道上，隨處可見他的身影，華麗烹調義大利麵、熟練玩著足球、傾斜手腕展示高端手錶、在茶園若有所思凝視遠方，當然還有揮舞球棒。

官網提到大谷「俯瞰這座城市」，身影出現在澀谷十字路口閃爍廣告牌，便利商店櫥窗也有真人大小看板，街上自動販賣機側面、裡面的茶瓶都看得到他。

道奇後援投手班達（Anthony Banda）的比喻也許最恰當，他說：「有人告訴我到處都可看到翔平，想想喬丹（Michael Jordan）在美國的情況相同。」

3屆塞揚獎強投克蕭（Clayton Kershaw）把大谷和英國傳奇樂團披頭四相提並論，葛拉斯諾（Tyler Glasnow）形容知名歌手小賈斯汀（Justin Bieber）熱潮再多10倍；官網指出，現在道奇球員親眼目睹這一切，終於可以了解大谷在日本的巨大影響力，受歡迎程度超越棒球，在祖國更像一位流行文化人物。

影片來源：Dodgers Nation

大谷一直受到球迷關注，攝影機更是緊迫盯人，隊友都想知道他怎麼應付，山本由伸說：「我不確定，但想從他的身上儘量多學到東西，他是那麼喜歡用實際行動、而非言語傳達更多訊息的人。」

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，從大谷、山本、佐佐木朗希身上看到日本球員的謙遜和感激，還有比賽的尊重，他們在激烈的競爭中找到很好的平衡方式。

道奇 日本 義大利

上一則

NFL專欄／羅傑斯轉投維京人 有機會創造雙贏

延伸閱讀

大谷翔平請客 177公斤鮪魚上桌 弗里曼挑戰海膽吃完笑了

大谷翔平請客 177公斤鮪魚上桌 弗里曼挑戰海膽吃完笑了
MLB／看大谷開轟嚇到嘴開開？山本由伸：起床時已經預見這一刻

MLB／看大谷開轟嚇到嘴開開？山本由伸：起床時已經預見這一刻
MLB／道奇日籍3球星辦晚宴 山本由伸：菜單有壽司和烤雞肉串

MLB／道奇日籍3球星辦晚宴 山本由伸：菜單有壽司和烤雞肉串
MLB／大谷翔平零距離互動 道奇台將柯敬賢：我看到怪物

MLB／大谷翔平零距離互動 道奇台將柯敬賢：我看到怪物

熱門新聞

大谷翔平(右)與長嶋茂雄合影。(擷自大谷翔平IG)

大谷翔平合影長嶋茂雄 日本棒球英雄會面令球迷淚目

2025-03-15 13:36
斯威雅蒂在比賽中向裁判抱怨。(歐新社)

網球／被17歲天才打到崩潰 斯威雅蒂對球僮怒揮球遭噓

2025-03-14 23:59
道奇隊弗里曼（Freddie Freeman）挑戰海膽。（擷自大谷翔平IG）

大谷翔平請客 177公斤鮪魚上桌 弗里曼挑戰海膽吃完笑了

2025-03-16 13:18
道奇隊遠征東京，班達、史考特、史奈爾帶回滿滿戰利品。圖／取自道奇官方IG

MLB／逛超商遇到大谷翔平賣飯糰 史奈爾：我認識他

2025-03-15 16:58
勇士隊球星庫明加傷癒即將復出。(路透資料照片)

NBA／勇士連勝還有好消息 庫明加有望復出打國王

2025-03-12 00:14
巴特勒加入後勇士戰績直線上升。(路透)

NBA／為勇士出賽11戰奪10勝 巴特勒還創54年來罕見紀錄

2025-03-08 02:10

超人氣

更多 >
中版金賽綸？未成年「小趙麗穎」搭大10歲男星 網喊要報警

中版金賽綸？未成年「小趙麗穎」搭大10歲男星 網喊要報警
綠卡工程師入境被拘留 母稱他被脫光衣服「暴力審問 」

綠卡工程師入境被拘留 母稱他被脫光衣服「暴力審問 」
披薩中間為何有「小桌子」？他示範1超衛生用法

披薩中間為何有「小桌子」？他示範1超衛生用法
失蹤近一年 加州華女恐被謀殺 洋丈夫首發聲

失蹤近一年 加州華女恐被謀殺 洋丈夫首發聲
首批260多名黑幫移民 從美國運至薩爾瓦多監獄

首批260多名黑幫移民 從美國運至薩爾瓦多監獄