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MLB／今永昇太旅美學會一件事：不必活成別人喜歡的模樣

記者陳宛晶／即時報導
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小熊隊日籍投手今永昇太14日出席MLB東京開幕戰記者會。(路透)
小熊隊日籍投手今永昇太14日出席MLB東京開幕戰記者會。(路透)

小熊隊日籍投手今永昇太以大聯盟選手身分踏上故土，備戰東京海外開幕系列賽，去年繳出15勝賽季、今年扛下開幕戰先發，經歷第一年旅美生活的他，被問到可以分享的經驗談，一開口就是金句：「不必成為別人期望中的樣子」。

上個冬天在山本由伸赴美挑戰的光環之下，今永昇太起初獲得的關注並不多，但隨著賽季展開，一場場好投進入球迷視線，最終繳出15勝3敗、防禦率2.91的超狂成績單，進一步在今年出任開幕戰先發投手。

小熊今天在熱身賽面對阪神虎隊，今永昇太在賽前接受媒體聯訪，以大聯盟選手身分回到東京巨蛋，他說：「這不只是我的夢想，也是我的家人及一路支持我的人的夢想，所以我一心想著不能受傷、必須表現出色，堅持到了這一天。」

聊到異鄉打球一年的收穫，他指出：「我認為和自己的對話也很重要，當我想到別人如何看我時，對自己的標準就會設得很高，會覺得自己有很多事必須要辦到，但我認為善待自己也很重要，那是我在去年所學到的。」

他進一步解釋，「我不需要完美，不需要活成別人期望的模樣，所以我不給自己設太高的標準，或是去想自己需要做到怎樣，我知道自己可以更好，但即便做不到，下一次再努力就好。」他說自己在美國抱持開放心態，與其他人交流，而這正是其他美國選手教會自己的事。

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