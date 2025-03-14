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MLB／大谷翔平零距離互動 道奇台將柯敬賢：我看到怪物

中央社專電
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台灣好手柯敬賢（右3）參與美國職棒洛杉磯道奇隊春訓，練習時與隊友互動熱絡，臉上充滿笑容。(中央社)
台灣好手柯敬賢（右3）參與美國職棒洛杉磯道奇隊春訓，練習時與隊友互動熱絡，臉上充滿笑容。(中央社)

18歲台灣好手柯敬賢效力美國職棒道奇隊，近距離與「偶像」道奇球星大谷翔平交談互動。問到對大谷的觀察，柯敬賢語帶敬意說「我看到一個怪物」。

柯敬賢高中一年級就夢想加入洛杉磯道奇，大谷翔平更是他打球的偶像。如今這位身高190公分，身材壯碩的新生代台灣外野手，穿著道奇藍白球衣，與大谷翔平在同一個春訓基地練球。

柯敬賢接受中央社記者專訪，回顧春訓至今與大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希等3名日本球星的互動，臉上露出笑容。

道奇春訓按照層級分組，柯敬賢是新加入菜鳥，與大聯盟的大谷翔平在不同場地練習。但近日因為大谷加強特訓，柯敬賢得到寶貴機會，不僅同組打擊，更在外野接大谷打出來的球。

柯敬賢說，當天他與其他小聯盟隊友，準備實戰打擊練習（Live BP），稍早同場地練打的大谷翔平，因想要多打幾個打席，便留下來與小聯盟球員一起練打，棒次排在柯敬賢前面。

問柯敬賢在打擊準備區，近距離看大谷翔平打擊，有什麼特別的觀察？柯敬賢停頓了一下，用看似嚴肅的表情說：「我看到一個怪物。」

柯敬賢分享，在此之前他曾親眼看大谷翔平用T座練習打擊，面對靜止不動的棒球，能揮出99英里、100英里（約160公里）的擊球初速，「那個初速度真的太恐怖了。」

實戰打擊那天，柯敬賢在外野守備，接大谷翔平打出來的球。僅是一個彈跳落地的安打球，讓柯敬賢驚訝不已，「我真的嚇到，應該是我人生中第一次接到那麼快的球。」

18歲台灣棒球好手柯敬賢（圖）效力洛杉磯道奇隊，今年展開第一個美國職棒春訓。(中...
18歲台灣棒球好手柯敬賢（圖）效力洛杉磯道奇隊，今年展開第一個美國職棒春訓。(中央社)

當天，柯敬賢在板凳區與大谷翔平短暫交談。大谷翔平用英文向他說早安、問你好；柯敬賢也回早安，你好嗎？大谷翔平微笑點頭。柯敬賢說：「大谷很靦腆，我也很靦腆，畢竟他是我的偶像。」

靦腆的不只是大谷，還有佐佐木朗希。道奇職員舉行吃雞翅大賽時，佐佐木朗希來到身邊，小聲用英文問柯敬賢「你從哪裡來？」，柯敬賢回他「台灣」。佐佐木朗希又小聲問「你幾歲？」。柯敬賢回答18歲，對方露出驚訝的表情。

道奇有不少日裔或日籍隊職員，在吃雞翅大賽放美國國歌、日本國歌；柯敬賢與翻譯第一年入隊，來看熱鬧，獲邀下次一起參加，「他們說要放台灣的國歌。」

柯敬賢去年加盟儀式，山本由伸錄製了祝福影片。他加入道奇之後，春訓時向山本表達感謝。

山本由伸與柯敬賢親切聊天，話題與刺青有關。原來是台灣隊國手林昱珉刺青曾獲日本媒體報導，山本由伸也好奇柯敬賢手臂上的刺青。柯敬賢向山本解釋，刺青是基督教耶穌、已故父親的阿美族語名字。

效力洛杉磯道奇隊的18歲外野手柯敬賢的手臂上刺青，寫下已故父親的阿美族語名字，帶...
效力洛杉磯道奇隊的18歲外野手柯敬賢的手臂上刺青，寫下已故父親的阿美族語名字，帶著對父親的思念征戰異鄉。(中央社)

大谷翔平 佐佐木朗希

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