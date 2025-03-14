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MLB／5/24紐約大都會台灣日 有望目睹大谷翔平蘇鐸對決

中央社紐約專電
圖為2023年紐約大都會台灣日開球。（中央社）
圖為2023年紐約大都會台灣日開球。（中央社）

美國職棒大聯盟紐約大都會年度「台灣日」將於5月24日舉行。第20屆台灣日賽事卡司驚人，大都會將出戰洛杉磯道奇隊，幸運進場觀眾，將有機會現場目擊大谷翔平與蘇鐸兩位創紀錄高薪球員華麗對決。

主場位於紐約皇后區法拉盛（Flushing）的紐約大都會，因附近為台僑居住地區，每年夏天舉辦台灣日活動。除了拉近僑胞互動，近年也有台灣球迷遠道而來，享受在鄉親環繞下的台味美國觀賽快感。

紐約台灣商會與20多個台美僑胞社團今天在僑教中心召開記者會，宣布第20屆大都會台灣日活動將於5月24日、大都會對道奇週末3聯賽期間舉行。

商會會長林慶甫表示，球賽整個大聯盟關注，也是全世界球迷關注的。台灣日辦在這一天，讓台灣同胞與當地台僑參與盛會，已經有朋友想要搭飛機來看球賽，今年會特別精采。

他說，目前票價美金80元的座位已漲到115元，150元的座位漲到235元，3壘後方座位210元漲到357元。從1月開始訂票時每個禮拜都在漲，相信到5月應該會漲到400多元；目前75%的票都已賣掉，這是全聯盟關注的球賽。

大都會野手蘇鐸（Juan Soto）去年底由洋基跳槽，簽下為期15年破紀錄7.65億美元的合約，打破北美運動史上最高薪紀錄。大谷翔平於前年簽下10年7億美元合約，同樣震驚全球職業運動界。

往年大都會台灣日多在8月中旬舉行，常與威廉波特世界少棒賽程撞期，北美地區台僑與球迷得奔波觀賽打氣。今年兩場棒球界盛事錯開，球迷無須趕場。

大都會 大谷翔平 道奇

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