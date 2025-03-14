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MLB／東京18日開幕戰 村上隆開球、他將演奏美日國歌

中央社東京專電
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美職MLB睽違6年在日本舉辦開幕戰。(美聯社)
美職MLB睽違6年在日本舉辦開幕戰。(美聯社)

美國職棒大聯盟洛杉磯道奇與芝加哥小熊18日將於東京巨蛋舉行海外開幕戰，搖滾天團X JAPAN團長YOSHIKI將在開幕式以鋼琴演奏日本與美國兩國國歌。東京系列賽的開球嘉賓包括藝術家村上隆、女團MISAMO、曾效力小熊隊的日本選手等。

美職MLB睽違6年在日本舉辦開幕戰，由去年奪得世界大賽冠軍的洛杉磯道奇與有悠久歷史的芝加哥小熊對戰，迎來多名日本頂尖選手回到故鄉，包括道奇隊大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希，以及小熊隊的今永昇太和鈴木誠也，令這場比賽備受關注。

YOSHIKI將在開幕式以鋼琴演奏日本與美國兩國的國歌，象徵日美深厚友誼與聯繫。

開球嘉賓名單包括15日中午小熊對戰阪神虎，由日本首位登上美國職棒大聯盟的村上雅則開球，傍晚道奇對戰讀賣巨人，開球嘉賓是替這次比賽設計周邊商品的村上隆。

16日的阪神虎對戰道奇由女團MISAMO開球、讀賣巨人對戰小熊由打過日職和美職的高橋尚成開球。18日開幕戰與19日第二戰，分別由曾效力於小熊隊的福留孝介與上原浩治開球。

YOSHIKI過去多次參與世界級的典禮及活動。1999年，他為日皇明仁即位10週年創作歌曲Anniversary，並在皇居前的儀式上演奏。2012年，他受邀創作美國金球獎的主題曲，展現國際影響力。2023年9月，YOSHIKI在好萊塢代表性劇院「中國劇院」留下手印和腳印，成為第一位在此留印的日本人。此外，他也於2024年4月在美國道奇體育場演奏美國國歌。

YOSHIKI去年10月第3次接受頸椎手術後長期療養，這將是在那之後首次公開露面。

X JAPAN被視為日本視覺系始祖，也是相當具劃時代意義的日本傳奇樂團，在90年代轟動亞洲樂壇。YOSHIKI從1990年代開始，為了進軍國際，生活重心從日本轉至美國。

道奇

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