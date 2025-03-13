我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

印第安納州女開車睡著摔進水溝 靠1物吸水撐6天存活

名表、海洋拉娜、Dyson... 7奢侈品好市多買半價

MLB／「我回來了」大谷翔平領道奇隊抵日本 逾500球迷接機

記者蘇志畬／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本球迷接機大谷翔平。(美聯社)
日本球迷接機大谷翔平。(美聯社)

道奇隊球星們今天搭乘包機抵達日本羽田機場，準備18日、19日在東京巨蛋與小熊隊一同舉行的海外開幕戰，現場超過500位球迷接機，大谷翔平也透過社群表示：「我回來了。」

道奇隊結束在美國的熱身賽之後，分乘兩台巴士前往機場，搭乘專機的動態有超過4萬6千人在線上關注，而飛機在日本時間下午3點抵達日本後，現場也有眾多球迷迎接，爭睹巨星風采。

大谷翔平幾乎在抵達日本的同時更新自己的Instagram，附上機艙內的景色、飛機在跑道滑行的影片，以及愛犬Decoy打呵欠的照片。

去年3月道奇隊在南韓的海外開幕戰，大谷與妻子真美子一起行動，只不過今年真美子已經懷孕，與Decoy一起在美國的家中留守，不過真美子也貼心準備日本的零食、Hello Kitty商品等小禮給其他球員的太太們，希望她們享受日本之旅。

道奇隊預計在14日於東京巨蛋集體練習，也開放球迷進場觀看，熱身賽則是在15日由阪神對小熊、巨人對道奇，16日則是阪神對道奇、巨人對小熊，18日的大聯盟海外開幕戰則是由道奇隊推出山本由伸對上小熊隊的今永昇太。

道奇 日本 大谷翔平

上一則

NBA／雷霆單季雙殺衛冕軍 亞歷山大：最好的考驗

下一則

NBA／哈登又找到新助手 波格丹諾維奇飆賽季新高滅熱火

延伸閱讀

MLB／大谷翔平赴日備戰 真美子準備Hello Kitty送大嫂團

MLB／大谷翔平赴日備戰 真美子準備Hello Kitty送大嫂團
MLB／道奇日本3巨頭盡地主之誼 安排高檔飯店+豪華壽司

MLB／道奇日本3巨頭盡地主之誼 安排高檔飯店+豪華壽司
MLB／道奇飛日本迎開幕戰 大谷翔平孕妻未同行

MLB／道奇飛日本迎開幕戰 大谷翔平孕妻未同行
MLB／官網預測2025強打者 大谷翔平排第2 輸給賈吉

MLB／官網預測2025強打者 大谷翔平排第2 輸給賈吉

熱門新聞

NBA洛杉磯湖人隊。

NBA／湖人將作客塞爾提克「世仇之戰」 平均票價逼近史上最高

2025-03-07 23:05
巴特勒加入後勇士戰績直線上升。(路透)

NBA／為勇士出賽11戰奪10勝 巴特勒還創54年來罕見紀錄

2025-03-08 02:10
勇士隊球星庫明加傷癒即將復出。(路透資料照片)

NBA／勇士連勝還有好消息 庫明加有望復出打國王

2025-03-12 00:14
籃網以111：108擊退湖人。(路透)

NBA／湖人半場就在打擋拆 總教練：不知道在幹嘛

2025-03-11 00:01
騎士球星米契爾（右）單場15分。(美聯社)

NBA／34年來首見 騎士第4節打爆公鹿 14連勝創特別紀錄

2025-03-09 23:35

NBA／獨行俠還沒慘完…1場比賽傷3人 教頭基德快被逼瘋

2025-03-10 01:10

超人氣

更多 >
好市多幸運粉絲 花260元買到市價2千元威士忌

好市多幸運粉絲 花260元買到市價2千元威士忌
金秀賢逼還7億 金賽綸手腕都是傷…鄰居：她常在樓梯哭

金秀賢逼還7億 金賽綸手腕都是傷…鄰居：她常在樓梯哭
金賽綸曾哀求「不要玩弄我」金秀賢喊結婚 手段曝光

金賽綸曾哀求「不要玩弄我」金秀賢喊結婚 手段曝光
南加華人豪宅內遭槍擊致死 年幼兒或目睹父被殺

南加華人豪宅內遭槍擊致死 年幼兒或目睹父被殺
今年若出現經濟衰退 如何自保？

今年若出現經濟衰退 如何自保？