MLB／「我回來了」大谷翔平領道奇隊抵日本 逾500球迷接機

日本球迷接機大谷翔平。(美聯社)

道奇 隊球星們今天搭乘包機抵達日本 羽田機場，準備18日、19日在東京巨蛋與小熊隊一同舉行的海外開幕戰，現場超過500位球迷接機，大谷翔平 也透過社群表示：「我回來了。」

道奇隊結束在美國的熱身賽之後，分乘兩台巴士前往機場，搭乘專機的動態有超過4萬6千人在線上關注，而飛機在日本時間下午3點抵達日本後，現場也有眾多球迷迎接，爭睹巨星風采。

大谷翔平幾乎在抵達日本的同時更新自己的Instagram，附上機艙內的景色、飛機在跑道滑行的影片，以及愛犬Decoy打呵欠的照片。

去年3月道奇隊在南韓的海外開幕戰，大谷與妻子真美子一起行動，只不過今年真美子已經懷孕，與Decoy一起在美國的家中留守，不過真美子也貼心準備日本的零食、Hello Kitty商品等小禮給其他球員的太太們，希望她們享受日本之旅。

道奇隊預計在14日於東京巨蛋集體練習，也開放球迷進場觀看，熱身賽則是在15日由阪神對小熊、巨人對道奇，16日則是阪神對道奇、巨人對小熊，18日的大聯盟海外開幕戰則是由道奇隊推出山本由伸對上小熊隊的今永昇太。