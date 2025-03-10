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MiLB／沙子宸回台特訓提升球威 運動家投手統籌教練看見

中央社／鳳凰城10日專電
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台灣投手沙子宸（前）在美國職棒運動家春訓營練投，小聯盟統籌教練麥費朗（Mike McFerran）（後右）與其他教練交談，關注沙子宸狀況。（中央社）
台灣投手沙子宸（前）在美國職棒運動家春訓營練投，小聯盟統籌教練麥費朗（Mike McFerran）（後右）與其他教練交談，關注沙子宸狀況。（中央社）

台灣運科訓練有進展，美國教練也看到。台灣隊投手沙子宸返美向母隊報到，運動家小聯盟投手統籌教練麥費朗向中央社表示，沙子宸休季球威提升、球速更快，「他要開始發光發熱了」。

主掌運動家農場約60名投手發展的小聯盟投手統籌教練麥費朗（Mike McFerran）接受中央社專訪，分享他對沙子宸和幾名台灣投手的觀察。

運動家體系是最多台將的大聯盟球隊，包括莊陳仲敖、沙子宸、林維恩等3名台灣投手，加上捕手林家正，總共4名台灣選手在春訓營。

這3名投手在剛落幕的經典賽（WBC）資格賽表現傑出，獲得麥費朗的肯定。

麥費朗表示，他密切關注WBC資格賽幾名台灣投手表現，「看到他們在這麼多人面前投球，充分把握表現的機會，並且把這樣的氣勢帶回球隊」。他提到，這3名台灣投手回到春訓營之後，狀況都維持很好，期待他們持續發揮。

「沙要開始發光發熱了。（Ｈe's starting to bloom.）」麥費朗說，沙子宸回到母隊之後，觀察到他的身體狀況準備充分，體重增加一些，球速也比去年更快。

麥費朗說：「這對我們來說是一個值得興奮的進展，他是一名配球執行力很好的投手，如果我們可以再提升他的球威，我認為大有機會在更高層級投出成績。」

沙子宸上季在1A成績起起伏伏，他日前接受中央社訪問時，談到休季回台灣期間，在訓練機構「貝思沛拉」曾浩哲、「黑山羊」江宗澤這2名教練的指導下尋求突破。

麥費朗注意到：「我們看到他在球威上的進步，這是我們最希望看到的部分，我們希望他的武器可以更好，出手時的威力更加提升，現在看起來他已經做到，他似乎在這方面下很多功夫，有效把力量傳遞到球上。」

麥費朗指出，沙子宸若要更上層樓，球隊希望他在現有已經很好的配球執行力上有更大的進展，「如果我們在這基礎上，搭配加上更好的球威，我認為他應該能夠升上更高層級」。

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